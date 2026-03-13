Vodice nude besplatne pripreme za državnu maturu. Evo detalja

Vodice su se priključile skupini gradova koji za svoje maturante organiziraju besplatne pripreme za državnu maturu, uz gradove, takve pripreme organiziraju i neka sveučilišta. Pripreme u Vodicama, koje organizira Centar za umjetnost i kulturu, uz podršku Grada, besplatne su za maturante s područja Vodica i okolnih mjesta - Srime, Grabovaca, Gaćeleza, Čiste Velike, Čiste Male i dvaju otočnih naselja na Prviću – Šepurine i Luke.

U obrascu za prijavu, maturanti će odabrati željenu razinu pojedinog predmeta; matematike i engleskog jezika. Pripreme počinju u subotu, 21. ožujka i održavat će se subotom, a zainteresirani maturanti mogu se prijaviti do četvrtka, 19. ožujka. Među gradovima koji su svojim maturantima ove godine omogućili besplatne pripreme za državnu maturu su i Samobor i Imotski.

Besplatne pripreme nude i dva sveučilišta, pulsko i zadarsko. Sveučilište u Zadru organizira besplatne pripreme iz hrvatskog jezika i matematike, a pripreme iz psihologije Udruga studenata psihologije Kasper. Besplatne online pripreme i ove godine organizira Sveučilište Jurja Dobrile u Puli za tri predmeta: Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski jezik