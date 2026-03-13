Pripreme počinju u subotu, 21. ožujka i održavat će se subotom, a zainteresirani maturanti mogu se prijaviti do četvrtka, 19. ožujka
Vodice nude besplatne pripreme za državnu maturu. Evo detalja
Vodice su se priključile skupini gradova koji za svoje maturante organiziraju besplatne pripreme za državnu maturu, uz gradove, takve pripreme organiziraju i neka sveučilišta. Pripreme u Vodicama, koje organizira Centar za umjetnost i kulturu, uz podršku Grada, besplatne su za maturante s područja Vodica i okolnih mjesta - Srime, Grabovaca, Gaćeleza, Čiste Velike, Čiste Male i dvaju otočnih naselja na Prviću – Šepurine i Luke.
U obrascu za prijavu, maturanti će odabrati željenu razinu pojedinog predmeta; matematike i engleskog jezika. Pripreme počinju u subotu, 21. ožujka i održavat će se subotom, a zainteresirani maturanti mogu se prijaviti do četvrtka, 19. ožujka. Među gradovima koji su svojim maturantima ove godine omogućili besplatne pripreme za državnu maturu su i Samobor i Imotski.
Besplatne pripreme nude i dva sveučilišta, pulsko i zadarsko. Sveučilište u Zadru organizira besplatne pripreme iz hrvatskog jezika i matematike, a pripreme iz psihologije Udruga studenata psihologije Kasper. Besplatne online pripreme i ove godine organizira Sveučilište Jurja Dobrile u Puli za tri predmeta: Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski jezik
