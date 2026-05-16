Voditelj Gradskih groblja prelazi na novu rukovodeću poziciju

Igor Rađenović će na novoj poziciji u Zagrebačkom holdingu raditi na unaprijeđenju procesa i koordinaciji između korporativnih servisa i podružnica te obavljati ulogu povjerenika za etiku, potvrđeno je nakon sporazumnog dogovora s Upravom, priopćio je u subotu Holding.

Ističu da će nakon uspješno zaokruženog mandata na čelu Gradskih groblja, Rađenović na novoj rukovodećoj poziciji primijeniti bogato tridesetogodišnje iskustvo u upravljanju velikim sustavima kako bi dodatno optimizirao poslovanje grupe i osigurao najviše etičke standarde unutar Holdinga.

Diplomirani ekonomist s dugogodišnjom menadžerskom i javnom karijerom imenovan je na čelo Gradskih groblja početkom 2022. te su za vrijeme njegovog mandata napravljena značajna unaprijeđenja u poslovnim procesima te je podignuta kvaliteta usluge građanima, kažu u Holdingu.

Ističu da će Rađenović imati priliku svoje iskustvo primijeniti na razini cijele Grupe te time dodatno doprinijeti njezinoj poslovnoj efikasnosti i rastu kvalitete usluga građanima.

Uprava Zagrebačkog holdinga i Igor Rađenović ujedno su odbacili medijske napise koji tvrde da postoje politički razlozi za te organizacijske promjene i sporazumni dogovor između Uprave Zagrebačkog holdinga i voditelja podružnice.

Rađenović je bio je zastupnik u VII. sazivu Hrvatskog sabora u koji je izabran s liste SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a, a djelovao je u Klubu zastupnika SDP-a. Prema neslužbenim napisima Jutarnjeg lista do smijene Rađenovića došlo je uslijed porasta tenzija između koalicijskih partnera SDP-a i Možemo!