Obavijesti

News

Komentari 1
TENZIJE U GRADSKOJ VLASTI?

Smjene u metropoli: SDP-ovac Igor Rađenović više nije voditelj Gradskih groblja u Zagrebu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Smjene u metropoli: SDP-ovac Igor Rađenović više nije voditelj Gradskih groblja u Zagrebu?
Zagreb: Igor Ra?enovi?, predsjednik Upravnog vije?a Gradskih ljekarni Zagreb | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rađenović i SDP zasad nisu ništa komentirali. Ovaj SDP-ovac bio na brojnim funkcijama, a 2007. napadnut je zbog prijave USKOK-u nepravilnosti u Zagrebačkim cestama

Igor Rađenović, SDP-ovac s dugom političkom karijerom, smijenjen je s mjesta voditelja Gradskih groblja u Zagrebu, neslužbeno saznaje Jutarnji list

Zasad nema službene reakcije SDP-a, niti Možemo!, a sam Rađenović za Jutarnji je rekao kako nema komentara i kako može pomoći jedino "ako je netko umro".

Do neočekivane smjene je navodno došlo zbog tenzija između SDP-a i Možemo!. Inače, Rađenović je u Gradska groblja došao kao voditelj 2022. godine. Iza sebe ima burnu karijeru i u politici, i u realnom sektoru. S 29 godina postao je tajnik Ureda predsjednika Vlade Ivice Račana i predstojnik Ureda Vlade za unutarnji nadzor. Prije toga i u Sanaderovo vrijeme radio je u Ledu i tvrtci Anamarija Company d.o.o.

FAMOZNI ŠEF GROBLJA Tko je Rađenović? Šef groblja bio je Račanov tajnik, prijavio korupciju: 'Jeste, dobili ste me'
Tko je Rađenović? Šef groblja bio je Račanov tajnik, prijavio korupciju: 'Jeste, dobili ste me'

2007. godine postao je voditelj Zagrebačkih cesta u Zagrebačkom holdingu. Nakon što je otkrio više nepravilnosti u poslovanju, te sve prijavio USKOK-u, brutalno je napadnut pred svojim stanom. Napadači su otkriveni i kažnjeni, ali nalogodavac nije nikad otkriven. Od 2011. je saborski zastupnik, a krajem listopada 2017. postaje direktor Sisačkog vodovoda preko javnog natječaja. I opet dobiva prijetnje. Smijenjen je 2022., kad ga je smijenila dotad dobra stranačka kolegica, tadašnja sisačka gradonačelnica  Kristina Ikić Baniček. 

Podnosio je prijave zbog korupcije i u više drugih slučajeva, a 2010.  od tadašnjeg predsjednika RH Ive Josipovića dobiva odlikovanje za borbu protiv korupcije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026