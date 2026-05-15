Smjene u metropoli: SDP-ovac Igor Rađenović više nije voditelj Gradskih groblja u Zagrebu?

Igor Rađenović, SDP-ovac s dugom političkom karijerom, smijenjen je s mjesta voditelja Gradskih groblja u Zagrebu, neslužbeno saznaje Jutarnji list.

Zasad nema službene reakcije SDP-a, niti Možemo!, a sam Rađenović za Jutarnji je rekao kako nema komentara i kako može pomoći jedino "ako je netko umro".

Do neočekivane smjene je navodno došlo zbog tenzija između SDP-a i Možemo!. Inače, Rađenović je u Gradska groblja došao kao voditelj 2022. godine. Iza sebe ima burnu karijeru i u politici, i u realnom sektoru. S 29 godina postao je tajnik Ureda predsjednika Vlade Ivice Račana i predstojnik Ureda Vlade za unutarnji nadzor. Prije toga i u Sanaderovo vrijeme radio je u Ledu i tvrtci Anamarija Company d.o.o.

2007. godine postao je voditelj Zagrebačkih cesta u Zagrebačkom holdingu. Nakon što je otkrio više nepravilnosti u poslovanju, te sve prijavio USKOK-u, brutalno je napadnut pred svojim stanom. Napadači su otkriveni i kažnjeni, ali nalogodavac nije nikad otkriven. Od 2011. je saborski zastupnik, a krajem listopada 2017. postaje direktor Sisačkog vodovoda preko javnog natječaja. I opet dobiva prijetnje. Smijenjen je 2022., kad ga je smijenila dotad dobra stranačka kolegica, tadašnja sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Podnosio je prijave zbog korupcije i u više drugih slučajeva, a 2010. od tadašnjeg predsjednika RH Ive Josipovića dobiva odlikovanje za borbu protiv korupcije.