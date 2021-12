Bruno Baršić, voditelj Kriznog stožera KB-a Dubrava, gostujući u HRT-ovom Studiju 4 rekao je da je u KB-u Dubrava posljednjih dana manji pritisak.

- U ovom trenutku imamo oko 90 pacijenata u respiratornom centru i manje od 20 pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja. Situacija se, u ovom trenutku, smiruje i poboljšava - rekao je.

Komentirao je i novo cjepivo Novavax.

- Koliko znam, to je cjepivo klasične tehnologije. Sigurno da je učinkovito, ali vidjet ćemo još koliko će biti protiv omikrona. Svako cjepivo ima svoje nuspojave. Vidjet ćemo kakve su nuspojave tek kad bude cijepljeno nekoliko milijuna ljudi - rekao je.

Baršić je rekao kako je struktura pacijenata nešto mlađa te da se snizila u prosjeku za šest godina, ali da nažalost nisu uspjeli u velikoj mjeri procijepiti stariju populaciju te da još uvijek imaju pacijente iznad 80, 85 ili 90 godina.

Post-covid

- Nisam uključen u to, nemam svoju ambulantu, ali pratim što kolege rade. To je ogroman pogon. Dominiraju pacijenti s respiratornim problemima. Očekivano je da se brže umaraju, imaju poteškoće s disanjem, ali srećom to se smanjuje kroz nekoliko tjedana, mjeseci - rekao je.

Brojne države zbog omikrona donose sve radikalnije mjere.

Baršić je rekao kako je omikron puno virulentniji i da će biti puno pozitivnih.

- Južnoafričke studije, što se tiče težine bolesti, su ohrabrujuće, ali nemojmo zaboraviti da je tamo stanovništvo puno mlađe nego u Europi. Prvi rezultati pokazuju da je stupanj hospitalizacije tih bolesnika značajno niži. Je li to dobro - je, ali nije dobro što imamo veliki broj. Ako je puno pozitivnih, apsolutni broj će biti visok, a mi bismo to htjeli izbjeći da sačuvamo prenapregnuti zdravstveni sustav - rekao je.

"Mjere neće spriječiti širenje virusa"

Istaknuo je da mjere neće spriječiti širenje virusa, "on će doći, prokužiti nas, ali jedan od ciljeva je da se taj val razvuče, da nemate u jednom naletu veliki broj pa dođe do kolapsa sustava".

- Nisam pristalica težih mjera jer virus ne možete stići, ali mjere koje imamo trebali bismo poštivati, ali nažalost to se ne čini - istaknuo je.

Na pitanje očekuje li od vlade i Stožera strože mjere tijekom Božića i Nove godine, rekao je da ne očekuje.

- Mislim da u Hrvatskoj neće biti drastičnog pooštravanja mjera, možda će se malo produžiti radno vrijeme. Ali bilo bi dobro kad bi bili mudri u toj novogodišnjoj noći i da nemamo preuske kontakte - istaknuo je Baršić.

Covid-potvrde

- Ako ste s tim covid-potvrdama do prije nekoliko dana otkrili 7000 potencijalnih širenja zaraze, onda su one neku svrhu napravile. Ne mislim da ih treba svugdje gurati, ali to je tako malo što se traži od nas. Bilo bi pametnije da se svi ljudi procijepe i da imamo te potvrde, ali vidimo da neke zemlje i uz to traže testove... Cilj je samo da se taj val ne raširi, da ne dođe do kolapsa sustava u jednom trenutku - rekao je.

Kad riječ o cijepljenju djece, Baršić je rekao kako bi to prepustio pedijatrima.

- Pedijatri misle da djecu treba cijepiti. Nema puno multisistemskog inflamatornog sindroma, ali to je strašno stanje upravo u dobi do 12 godina - rekao je.

S obzirom na to da predaje na fakultetu, osvrnuo se na obrazovanje u doba korone.

- Obrazovni sustav jako trpi. Na svakom predavanju vidite da to nije kao što ste dobivali prethodnih godina. U zdravstvenom sustavu, kada ti studenti postanu liječnici i počnu raditi u praksi, bit će strašno važan kvalitetan mentorski sustav i pečenje zanata zaključio- je.