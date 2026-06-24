Voditelj podružnice Holdinga dao je otkaz! Zloupotrebio je karticu tvrtke u privatne svrhe

Uprava Zagrebačkog holdinga donijela je danas odluku da će ulogu voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad privremeno obavljati član Uprave Miljenko Hrman. Član Uprave Hrman podružnicu će voditi do izbora nove osobe na toj funkciji, a javni natječaj za izbor voditelja Zagrebačkog digitalnog grada bit će raspisan u narednim danima.

Dosadašnji voditelj podružnice Filip Jurišić podnio je danas otkaz ugovora o radu nakon što je u kontroli utvrđena nepravilnost u korištenju službene kartice.

Nakon što su u internom postupku kontrole troškova službene kartice utvrđene nepravilnosti, Zagrebački holding je nadležnim tijelima proslijedio informacije o sumnji da je Jurišić prije mjesec dana korištenjem službene kartice u privatne svrhe oštetio Zagrebački holding za 936 eura.