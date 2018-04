'Vodovod je kriv za zagađenje - nevjerojatna zamjena teza...'

Neovisno o uzroku ovog ekološkog incidenta, dio katastrofe mogao bi biti spriječen da se vodocrpilište bolje održavalo. Dobar dio ugljikovodika zasigurno bi ostao na membranama filtera aktivnog ugljena, rekao je u utorak ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić. Na to je u svojem blogu reagirao Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša.

Njegov blog donosimo u cijelosti:

Nevjerojatna zamjena teza - za incident s produktovodom nije kriv onaj koji je tlačnu probu radio nego Vodovod Slavonski Brod jer godinama odgađaju zamjenu filtarske ispune s aktivnim ugljenom. Fantastična dosjetka.

Pa zar zbilja mislite da se incidentno zagađenje podzemne vode rješava pravodobnom zamjenom filtracijske ispune?

Hvala Bogu da je nisu već zamijenili jer bi je ovo zagađenje upropastilo. Aktivni ugljen u tehnologiji prerade na postrojenju Jelas služi kao biološki filtar, nakon predoksidacije, filtracije i ozonizacije pri čemu se već godinama vrlo uspješno uklanjaju željezo, mangan, amonij i prirodne organske tvari. Sve u skladu sa projektnim zadatkom. Stoga granulirani aktivni ugljen na postrojenju ne služi za adsorpciju zagađivala (pa ni ugljikovodika) na način da se nakon iscrpljenja kapaciteta mora ili regenerirati ili zamijeniti. On služi kontinuirano kao medij za biološku oksidaciju ovih tvari te njegovu zamjenu diktira fizička postojanost, a ne slobodni adsorpcijski kapacitet.

Stoga pojava ugljikovodika predstavlja incident i veliku ugrozu za kvalitetu rada postojenja za one zadaće za koje je projektirano, izgrađeno i za koje se godinama sukladno održava.

Jedino bi doziranje aktivnog ugljena u prahu, prije primarne filtracije moglo pomoći za ovakav incident. No, to je interventna mjera koja košta i smanjuje kapacitet uređaja zbog češćeg pranja.

Zaključno, bilo bi puno bolje da se odgovorni pozabave pravim pitanjima. Tko je i kako provodio ispitivanje cjevovoda, jesu li poštivane procedure, jesu li utvrđena sva mjesta propuštanja i poduzete sve mjere da se nastavak zagađenja u vodozaštitnoj zoni zaustavi.

Ništa više, neka se svatko bavi svojim poslom, ali stručno i odgovorno.

I naravno, Slavonskom Brodu treba pomoći, uz stalnu izloženost zagađivalima iz zraka, sad ih pogađa i zagađenje njihove pitke vode.