'Da su vodovod održavali, voda sada ne bi bila toliko zagađena'

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je da su se sve državne institucije uključile u rješavanje problema s pitkom vodom u Slavonskom Brodu. Naglasio je kako su postavljene cisterne, spremnici za pitku vodu, a dijeli se i voda u bocama.

- Tijekom Uskrsa poduzeli smo niz aktivnosti koje su dovele do početka radova na spajanju Slavonskog Broda s vodocrpilištem Sikirevci što će namiriti dio potreba Slavonskog Broda i okolnih općina za pitkom vodom. U idućim mjesecima planirano je proširenje kapaciteta novog vodovoda. U iduća dva do tri mjeseca nećemo biti u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe za pitkom vodom za područje koje treba pokrivati vodovod iz Sikirevaca, rekao je Ćorić.

Generalni direktor hrvatskih voda Zoran Đurković kaže kako je najbitnije što prije osigurati ispravnu vodu za piće građanima Slavonskog Broda i okolice.

- Voda na vodocrpilištu Sikirevci je izvrsne kakvoće, a izgrađene su i cijevi koja zasad nisu u funkciji. Vidjeli smo da radovi nisu opsežni pa smo odlučili spojiti cjevovod prema Slavonskom Brodu. Spajanje se privodi kraju, u tijeku su radovi na crpnoj stanici Bicko Selo, a od sutra ćemo vjerojatno moći započeti s punjenjem cjevovoda koji ide prema gradu kako bi mogli izvršiti dezinfekciju. Nadamo se da ćemo to uspjeti riješiti u roku od 15 dana, kaže Đurković.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da nema opasnosti za zdravlje, jer su razine ugljikovodika u vodi bile povišene u petak, ali danas više nisu. '

- Čim je bila dojava o incidentu, u petak su u vodi pronađeni povišeni ugljikovodici i bila je preporuka da se voda prestane uzimati za piće i hranu. Bila je povišena razina samo ugljikovodika, ali sve ostalo što se nalazi u gorivima, nije bilo povišeno. Nalazi se rade svaki dan i svi kasniji rezultati su u granici normale. Opasnosti nije bilo ni za one koji su vodu uzimali kada je i bila povišena razina ugljikovodika. Za sada štete nema. Na sreću, posljedica po zdravlje neće biti, rekao je Kujundžić.

Ipak, ministar Ćorić naglasio je kako voda i dalje nije za piće.

Državni tajnik Mario Šiljeg tvrdi da je uzeto je 28 uzoraka vode za piće ta da niti u jednom uzorku nisu pronađeni benzeni tj. komponente koje WHO smatra opasnim. Ono što je pronađeno u inkriminirajućim uzorcima su parafini tj. ugljikovodici, istaknuo je. Objasnio je i da je u Slavonskom Brodu, na Jelasu, 2001. godine u rad pušteno tada vrlo moderno postrojenje za pripremu vode za piće, ali da su filteri trebali biti zamijenjeni u roku od osam do 10 godina, a to se nije dogodilo. kaže da je u postrojenju sada razmrvljeni aktivni ugljen koji ne postiže ulogu koja mu je namijenjena, a to je pročišćavanje vode.

- Neovisno o uzroku ovog ekološkog incidenta, dio katastrofe mogao bi biti spriječen da se vodocrpilište bolje održavalo. Dobar dio ugljikovodika zasigurno bi ostao na membranama filtera aktivnog ugljena, dodao je ministar Ćorić rekavši da je održavanje sustava u izravnoj nadležnosti Vodovoda Slavonski Brod.

Na pitanje novinara štiti li Vlada Crodux i kako komentira objave lokalnih medija da iz produktovoda i dalje curi tekućina, Ćorić je rekao:

- Gradonačelnik Duspara je svojim riječima i djelima dovoljno govorio o samom sebi. Na njegovu razinu se ne bi spuštao. Ne znam zašto je Crodux radio analizu stanja produktovoda, odgovor morate potražiti kod pravnih osoba.

Govoreći o istraživanju incidenta, Ćorić je rekao kako vjeruje da MUP i DORH znaju što rade te da ćemo u konačnici biti upoznati s okolnostima u kojima se ovo dogodilo.

- Nikakvog prikrivanja incidenta nema niti smije biti. Što se tiče gospodina Duspare, ja ne namjeravam s njim komunicirati.