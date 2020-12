Vodstvo HDZ-a ima šalabahter koga treba izabrati: To je suludo i bespotrebno stvara zlu krv...

Članovi HDZ-a su nam dostavili popis imena i za njegovo slaganje optužuju potpredsjednika Maria Župana, a on ne negira postojanje takvog dokumenta nego kaže: To je prijedlog, ne znači da moraju tako glasovati.

<p>Prije pet godina u Zagrebu su izaslanici imali tablicu s brojevima koja podsjeća na bingo listić. Samo što dobitak nije bio lutrijski, nego fotelja u gradskom odboru stranke. Svaki broj je označavao redni broj kandidata kojeg treba izabrati. Sutra HDZ-ovci u cijeloj Hrvatskoj imaju drugi krug unutarstranačkih izbora, a u Zagrebu je opet sastavljen šalabahter.</p><p>Ovaj puta ljudi nisu postali brojevi, nego su sa popisa kandidiranih jednostavno prebrisani oni za koje ne treba glasati. HDZ-ovci u Zagrebu biraju 55 članova gradskog odbora, a ukupno se kandidiralo 72 člana stranke. Njih 17 nepoćudnih su ispali unaprijed. I mi smo dobili taj šalabahter, a iako u vodstvu stranke ne negiraju da postoji takav popis, tvrde da su imena nešto drugačija.</p><p>Inače, HDZ je u Zagrebu dobio novo vodstvo. Predsjednik je mladi liječnik Mislav Herman i trebali su okrenuti novu stranicu. No članovi upozoravaju da je kao i prije pet godina, šalabahter opet sastavljao Mario Župan, zagrebački HDZ-ovac koji je sada izabran i za potpredsjednika stranke. I izražavaju žaljenje što je Herman mandat započeo sa šalabahter demokracijom.</p><p>- Nije jasno zašto se radi prisila na izaslanike, kada se bira 55 od 72 kandidata. To znači i da uđe svih 17 koji oni ne žele, i dalje bi imali apsolutnu većinu. Župan kojeg neki zovu i kralj šalabahtera, opet je, unatoč tome, sastavio popis odabranih - kaže nam jedan od članova. </p><p>Drugi ističe da to nije očekivao od Hermana.</p><p>- Potpuno je suludo raditi takvo nešto kada neke oporbe unutar stranke i nema. Stvaraju zlu krv jer neki članovi se nisu ni htjeli kandidirati znajući da će biti opstruirani. I sada se to pokazuje točnim. Neka mojim HDZ-ovcima bude upozorenje Davor Bernardić koji je također na unutarstranačkim izborima pobjeđivao sa šalabahterima, a onda je propao kao političar. Šalabahteri u stranci znače slabost među građanima - kaže nam taj zagrebački član stranke. </p><p>Predsjednici područnih odbora su danas bili na sastancima s vodstvom zagrebačkog HDZ-a. Razlog? Zavisi koga pitate. Protivnici šalabahtera kažu da su došli po naputke, a vodstvo da su došli na konzultacije i predložiti svoje ljude. </p><p>Prozvani Mario Župan, potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a potvrđuje da su sastanci održani. On potvrđuje i da popis postoji, ali sa drugačijim imenima nego ovaj koji smo mi dobili. </p><p>- Na popisu su se našli oni koje su predložili predsjednici područnih organizacija kao ljude koji imaju podršku u toj gradskoj četvrti. Nije vodstvo napravilo taj popis, nego je on prijedlog ljudi koji je došao s terena. Znamo da ima nezadovoljnih, ali ovo je prijedlog, mi ne znamo kako će tko od 400 izaslanika glasati. Popis koji je vama poslan sam dobio i ja. On nije ispravan, u konačnici ima barem sedam različitih imena - kaže nam Župan.</p><p>Zašto je uopće rađen? Župan odgovara da predsjednik svakog od 17 područnih odbora ima svoje favorite, pa je onda na osnovu njihovih preferencija sastavljen popis, a predsjednici područnih odbora su ga dijelili među sobom. </p>