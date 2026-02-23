U Prvom svjetskom ratu stradalo je gotovo 2500 Imoćana. U Zavičajnome muzeju otvorena je izložba o njihovim ratnim stradanjima i sudbinama
IZLOŽBA 'ZA BOGA, CARA I DOMOVINU' PLUS+
Vojne tajne Prvog svjetskog rata: 'I car je htio da ga brane hrabri i žilavi imotski momci'
Čitanje članka: 2 min
Izložba Zavičajnog muzeja u Imotskom imena "Za Boga, cara i domovinu" otkriva kako je u Prvom svjetskom ratu stradalo gotovo 2500 Imoćana. Njihovi potomci ustupili su muzeju rijetke fotografije, predmete i zapise iz tog razdoblja.
