Vojni analitičar Klasan: 'U ratu Irana i SAD-a nema pobjednika'

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a bio je umirovljeni brigadir HV-a i vojni analitičar Vilko Klasan. On sporazum SAD-a i Irana naziva "nesporazumom o nerazumijevanju" u 14 točaka nedefiniranih i nejasnih u provedbi

Smatra da u ovom ratu nema pobjednika : Iran je pretrpio ogromne štete i potražuje 300 milijardi dolara reparacija, a SAD je izgubio strateški kredibilitet kod saveznika. Kina je prema njemu najveći dobitnik rata, a Izrael najveći gubitnik jer sporazum smatra katastrofom za svoju nacionalnu sigurnost.

Klasan kaže da je Trump ušao u rat na nagovor izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ignoriravši vlastite obavještajne procjene koje su govorile da Iran nema aktivni nuklearni program, a sporazum je potpisao zbog pada popularnosti, predstojećih međuizbora i iscrpljenih vojnih zaliha – ne zbog vojne pobjede.

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