Vojni analitičar: 'Trump je u ćošku, recesija iz COVID-a bi mogla biti kao sitni svrab'

Očito vojna operacija nije dala rezultate koje su htjeli i da Iran i dandanas posjeduje oko 1000 projektila velikog dometa i da može napraviti veliku štetu. Udari na vojnu infrastrukturu nisu dali očekivan rezultat, komentirao je vojni analitičar Ivica Mandić rat na Bliskom istoku i prijetnju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će večeras istrijebiti Iran, piše Dnevnik.hr.

- Ono što je iznad svakih očekivanja je dekapitacija političkog i vojnog vodstva, ali time se ne dobiva rat. Operacije nisu pomogle u rušenju režima, što je barem proklamirani cilj SAD-a. Uništenje civilne infrastrukture bi prouzročilo ogromnu štetu, vjerojatno i pad režima, ali to bi moglo donijeti i teške posljedice po američke interese - dodao je.

Izraelci su već sami objavili da su raketirali pruge i mostove.

- Vojna logika u tome postoji ako se kani zauzeti otok Harg, gdje ide 90 posto iranske nafte. Ako uništite infrastrukturu, onda nije moguće manevrirati vojskom i pomoći otoku Hargu. To je jedina logika, ali mislim da je izraelski udar i pritisak na Trumpa da počne s gađanjem ciljeva - naveo je Mandić.

- Nisu u pitanju elektrane, nego objekti za desalinizaciju, LNG terminali i Harg. Ako to uništite, uništili ste infrastrukturu potrebnu za život stanovništva. To je moralno dvojbeno ponašanje velike sile u ratu. Što poslije toga? Što će se dogoditi? Iran će uzvratiti po istim objektima unutar Perzijskog zaljeva i doći ćemo u kaotičnu situaciju u kojoj se čitav Bliski istok može zapaliti - pojasnio je.

Za SAD je problem, nastavio je vojni analitičar, što bi mogao propasti petrodolar.

- Saudijska Arabija i SAD imaju ugovor prema kojem Saudijska Arabija prodaje naftu za dolare, a višak zarade ulaže u američke obveznice. To bi se moglo pretvoriti u petrojuan ako SAD ne uspije zaštititi Saudijsku Arabiju, a vidjeli smo da nije uspio - podsjetio je.

- Ako zaustavite prijevoz naftnih proizvoda, vi ste civilizaciju doveli u težak period u kojem bi recesija iz COVID-a bila nešto smiješno, sitni svrab, u odnosu na ono što bi se dogodilo. Mnoge zemlje bi reagirale, neke i vojno, ali ne za potrebe SAD-a, nego za vlastite potrebe. U tom smislu je Trump u jednom ćošku, bez puno opcija. Ja sam poprilično tmuran da će američki predsjednik, zbog svoj rejtinga, a nikako zbog pametne politike, večeras izvršiti udar na Iran - zaključio je Mandić.