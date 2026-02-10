Obavijesti

EVO I KADA

Vojni avioni probijaju zvučni zid iznad gotovo cijele Hrvatske!

Piše HINA,
Zagreb: Generalna proba svečanog vojnog mimohoda - zračne snage | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Tijekom provedbe planiranog leta i zbog probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka, navodi MORH.

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila provodit će u utorak od 14 do 15.30 redovite letačke aktivnosti u više županija tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH).

Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja uređuju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.

