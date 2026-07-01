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SPASILI MU ŽIVOT

Vojni helikopter hitno prevezao mladića s Korčule u KBC Split

Piše Antonela Šaponja,
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Vojni helikopter hitno prevezao mladića s Korčule u KBC Split
Foto: Arhiva HRZ
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Hitni helikopterski prijevoz provela je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s tri člana medicinskog osoblja

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su noćas, 1. srpnja 2026., helikopterom Mi-171Sh prevezli mlađeg muškog pacijenta iz Korčule do KBC-a Split.

Hitni helikopterski prijevoz provela je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s tri člana medicinskog osoblja.

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Posada je poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 2:53 te su u 3:28 sletjeli na Korčulu i preuzeli pacijenta. Iz Korčule u Split posada je poletjela u 3:33, a na helidrom Firule sletjela je u 4:13 gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Zahvaljujući brzoj reakciji vojnih pilota u noćnim uvjetima spašen je još jedan ljudski život.

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