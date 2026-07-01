Vojni helikopter hitno prevezao mladića s Korčule u KBC Split

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su noćas, 1. srpnja 2026., helikopterom Mi-171Sh prevezli mlađeg muškog pacijenta iz Korčule do KBC-a Split.

Hitni helikopterski prijevoz provela je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s tri člana medicinskog osoblja.

Posada je poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 2:53 te su u 3:28 sletjeli na Korčulu i preuzeli pacijenta. Iz Korčule u Split posada je poletjela u 3:33, a na helidrom Firule sletjela je u 4:13 gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Zahvaljujući brzoj reakciji vojnih pilota u noćnim uvjetima spašen je još jedan ljudski život.