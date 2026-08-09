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VOZILI GA U KNIN

Vojni helikopter ozlijeđenog Nijemca prevezao s Dinare

Piše HINA,
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Vojni helikopter ozlijeđenog Nijemca prevezao s Dinare
Foto: MORH
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Nakon dolaska na područje Dinare pripadnici ZSS-a spušteni su iz helikoptera do unesrećenog, gdje su ga zajedno s pripadnicima HGSS-a pripremili za siguran transport i izvlačenje s teško pristupačnog terena.

Posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u subotu navečer sudjelovala je u spašavanju ozlijeđenog njemačkog državljanina s teško pristupačnog područja Dinare, koji je helikopterom prevezen u bolnicu u Kninu, izvijestilo je u nedjelju Ministarstvo obrane.

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Helikopter u akciji VIDEO
Helikopter u akciji | Video: morh

Četveročlana posada helikoptera Mi-171Sh iz 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a poletjela je u 19,40 sati iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema Kninu.

U helikopteru su bila i dvojica pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga (ZSS), a u Kninu su se ukrcala i dvojica pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).

Nakon dolaska na područje Dinare pripadnici ZSS-a spušteni su iz helikoptera do unesrećenog, gdje su ga zajedno s pripadnicima HGSS-a pripremili za siguran transport i izvlačenje s teško pristupačnog terena.

Ozlijeđeni njemački državljanin potom je ukrcan u helikopter i prevezen u Knin, gdje je u 20,25 sati predan bolnici na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

U akciji su sudjelovali pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera HRZ-a, Zapovjedništva specijalnih snaga i HGSS-a.

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Komentari 3
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