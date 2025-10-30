Vojska SAD-a napala sumnjivi brod: Ubili su četvero ljudi

Američka vojska ubila je u srijedu četiri muškarca tijekom napada na sumnjivi brod za prijevoz droge u istočnom Pacifiku, rekao je američki ministar obrane Pete Hegseth, a prenosi Reuters.

"Ovaj je brod, kao i svi ostali, prema našim obavještajnim podacima, bio umiješan u ilegalno krijumčarenje narkotika. Prolazio je poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio je narkotike“, istaknuo je Hegseth u objavi na X-u.

Hegsethova objava uključivala je i 22-sekundni video isječak broda koji je eksplodirao uslijed napada američke vojske.