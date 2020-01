'Vojsko uhljebnička! Ante će biti doma, imat će punu plaću'

Svaki ću ga mjesec plaćati, dobivat će punu plaću, iako moj Ante ne može raditi. Bit će doma i liječiti se jer se naradio za cijeli život, a sad mu kažu da nije bolestan. Kakav apsurd, državna administracija sa splitske rive odlučuje tko je bolestan i tko može raditi. Radnika koji je bolestan proglašavaju sposobnim za rad i vraćaju mi ga na radno mjesto, iako znaju da ne može na skale, radit na buri, dizat kolute kabela, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju Davor Malenica, vlasnik splitske tvrtke 'Ultima Elektro'.

U ponedjeljak je Malenica na Facebooku napisao poruku nakon što je HZZO prekinuo bolovanje njegovom djelatniku Anti Stapiću.

Poštovana MARIJA P. - KONTROLORKO BOLOVANJA IZ UREDA NA SPLITSKOJ RIVI registrirani ste pod brojem 0163988 Obavješteni... Objavljuje Ultima Elektro d.o.o u Ponedjeljak, 20. siječnja 2020.

"Poštovana kontrolorko bolovanja iz splitskog ureda. Obaviješteni smo da ste vi očito 'bezglavo' i tipično uhljebnički prekinuli bolovanje našeg zaposlenika i kao takvog ga vratili nama kao ping-pong lopticu pod parolom 'pa nećemo te ni mi više plaćat' neka plaća poslodavac i opet izjavljujući floskulu ako se ponovno vratiš na bolovanje u roku 30 dana ne ideš na teret poslodavcu, a o iznosima njegovog prosjeka plaće prosjeka vas iz 'uhljebistana' očito nije briga. Ma ne bi ni mene bilo briga da Vi gospođo mene plaćate, kao što ja plaćam Vas. Svaki mjesec draga gospođo 40 tisuća kuna pošaljemo mi Vama.

Budući da ovo već drugi put istom čovjeku radite, a budući da ja kao poslodavac ovo učestalo doživljavam od uhljebničke vojske Vaših kolegica. Budući da ne doživljavamo svoje zaposlenike kao 'gamad' već ljude poštovana gospođo uhljebice s potpunom odgovornošću izjavljujem: A.S. je vrhunski radnik, sa 32 godine radnog staža, zaposlen kao elektroinstalater kod nas preko 10 godina. A.S. je napravio elektroinstalacije u svim zgradama kvartova Pujanke i Mertojak i mnogo toga u svom životu. A.S. je najžilaviji radnik i najveći radnik. A.S. se je naradio kao tri druga zaposlenika. A.S. ne može unuku podignuti, a balote su mu prve zabranjene. A.S. ne laže, imate nalaze, ali Vama vjerojatno nevjerodostojnih Vaših kolega. A.S. se ne može vratiti na posao, ja Vam to garantiram.

A.S. je s injekcija došao pod Vašu jadnu kemijsku olovku i izlizani pečat", objava je na Facebooku.

Rekla mi je: ' A što vi mislite da ćemo vas mi plaćat?'

Kontrolorka iz splitskog HZZO-a vratila ga je na radno mjesto iako Ante ima cijeli fascikl liječničkih dokumenata, nalaza, snimki, otpusnih pisama... Njegova želja je samo dočekati mirovinu i da može dići unuku od četiri i pol kile na krilo, bez da ga ukoči.

- Lijeva strana mi je bila oduzeta, kičma je loša. Doktori su mi rekli da bi mogao ostati nepokretan ako se odlučim na operaciju, jer je prerizično... Skupilo se boleštine, jednom sam na poslu samo pao na cestu, nisam se mogao dići. Prošao sam 50 fizikalnih terapija, ali ne pomaže. Sad mi kontrolorka prekida bolovanje i kaže: 'A šta vi mislite da ćemo vas mi plaćat?' - rekao je Ante za Slobodnu.

Bio je u borbenom sektoru 158. splitske brigade, a imao je i svoj obrt. Žena mu je stopostotni invalid. Sad ima tone papira iz bolnica i 4. prosinca prošle godine podnio je zahtjev za invalidsku mirovinu, drugi, prvi su mu odbili.

Dok odlučuju o drugom zahtjevu, vlasnik firme Davor Malenica plaćat će mu sve.

- Sve obveze prema državi ispunjavamo, a sad kad imamo problem, oni ne mogu pomoći meni ni mom radniku. Nije novac problem, plaćao sam i plaćat ću, dajte pomognite čovjeka. Šetaju ga i prekidaju bolovanje jer je po njima sposoban za rad, a liječnici kažu drugačije - rekao je ogorčeni vlasnik firme.

Iz HZZO-a kažu kako je kontrolorka obavila redovnu kontrolu privremene nesposobnosti za rad. Pregledom osiguranika i uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrđeno je da je privremena nesposobnost za od 14. siječnja 2019. do 17. siječnja 2020. godine medicinski indicirana. Dodaju i kako se svaki osiguranik koji je nezadovoljan odlukom o prestanku privremene nesposobnosti za rad može žaliti te da spomenuti Ante to još nije učinio.

