'Voljela bih upoznati osobu u kojoj sada kuca Davorovo srce'

Prije dva dana preminuo je, na svoj 50. rođendan, Davor Pavić, suprug Ane Pavić te otac dvoje malodobne djece. Preminuo je naglo, najvjerojatnije od moždanog udara. Obitelj Pavić poznata je zadarskoj javnosti po teškoj i upornoj borbi s raznim bolestima koje su Ani, Davoru, ali i njihovoj djeci, 17-godišnjem Domenicu te 10-godišnjoj Aurori otežale i zagorčale život, piše Zadarski list.

Organizirane su brojne humanitarne akcije kako bi se pomoglo obitelji Pavić, a oni su se sada, nakon smrti oca obitelji, Davora, odlučili na nesebičan potez. Donirali su Davorove organe i tako pomogli spasiti najmanje tri života.

- Nikad nisam s tatom pričao o doniranju organa, ali uvijek je nekako govorio kako bi htio pomoći drugima i znao sam da bi on to htio. Uvijek je pomagao drugima, cijeli svoj život, tako da nakon smrti nismo mnogo razmišljali, već smo odmah odlučili donirati organe. Koje mi koristi imamo da ti organi ostanu, ako se njima može spasiti nečiji život - za Zadarski list ispričao je Domenico, sin pokojnog Davora.

- Organi su već jučer otišli za Zagreb jer je nekome hitno trebala transplantacija. Doktorica nam je rekla da će javiti kome je donirano, a primatelji organa, ukoliko to žele, mogu nam se javiti. Voljela bih upoznati osobu koja je dobila njegovo srce jer znam da ono i dalje kuca u nekome - rekla je kroz suze Ana Pavić.

Njen suprug bio je branitelj, ali nije htio u mirovinu jer je smatrao kako je premlad za to, te je odlučio raditi. Prije tri godine se razbolio i ostao je bez posla pa su teško živjeli.

- U zadnje vrijeme bio je jako razočaran svime. Ja sam se razboljela, kao i on i djeca. Davor nije mogao ostvariti braniteljski status, sve to ga je jako mučilo. Rekao je kako ne želi vojne počasti, ali javili su nam kako će ga ipak pokopati uz vojne počasti - rekla je Ana i dodala kako joj je žao zbog svega jer je on bio uz nju dok je prolazila kemoterapiju, a ona nije mogla biti uz njega i nije mu mogla pomoći.

- Žao mi je što sam bolesna i ne mogu raditi. Ovako jedva spajamo kraj s krajem. Ljudi nam se stalno javljaju i pomažu nam s raznim donacijama, ali ja sam još mlada i htjela bih sama raditi, a ne mogu, kazala je.

Pogreb Davora Pavića bio je danas u 15 sati na mjesnom groblju na Bokanjcu.

Broj računa za pomoć

Obitelj Pavić i dalje treba pomoć, a broj računa na koji se mogu uplatiti donacije je na ime: Ana Pavić OTP banka HR2124070003201897313.

