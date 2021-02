Vatrogasni kamion i policijska marica s upaljenim rotirkama jurila je u četvrtak zagrebačkim centrom grada. Zaustavili su se ispred jedne zgrade. Na adresu ih ovaj put nije doveo posao, nego plemenitost.

Želja da jednom teško bolesnom dječaku uljepšaju šesti rođendan i daju mu snage da izdrži ciklus zračenja koji ga očekuje. Među policajcima i vatrogascima bilo je i Spidermana i Supermana. Svi uglas otpjevali su Svenu Jurkoviću “Sretan rođendan” i darivali ga. Iako izmučen od terapija, Sven ih je nagradio slabašnim osmijehom ispod zaštitne maske.

- Jedna gospođa iz udruge VG Legacy znala je koliko naš Sven voli vatrogasce, policajce, općenito uniformirane osobe, te svoje junake iz filmova i crtića. U samo nekoliko sati organizirala je da mu njegovi super junaci dođu čestitati rođendan. Nama je samo rekla da se oko 16 sati spustimo ispred stana. Kako smo svi bili silno iznenađeni kad smo vidjeli sve te ljude, vozila s rotirkama i likove heroja! Istina, naš Sven se malo povuče kad vidi veću skupinu nepoznatih ljudi, više se držao uz mene i majku, ali ja sam znao da je to za njega veliki događaj. Tek kasnije, kad smo ušli u stan i kad je raspakirao poklone, oduševljenju nije bilo kraja. I nas kao roditelje te njegovu sestru i brata to je jako dojmilo i stoga tim svim divnim ljudima još jednom od srca hvala što su to učinili.

Po ne znam koji put su nam vratili vjeru u dobre ljude bez kojih bi sve ovo kroz što prolazimo Sven i mi teško izdržali. Ljudi, veliko Vam hvala, ganuto nam je rekao Svenov tata Dražen Jurković (50).

A ljudi koji su se potrudili uljepšati rođendan bolesnom dječaku i izvući osmijeh na njegovo izmučeno lice su Marija i Jelena, volonterke udruge VG Legacy. Spremne na pomoć kome i kad zatreba, ove mlade žene su u praktički sat vremena okupile pravu malu diviziju.

Policajci, vatrogasci, specijalci

- Iskreno, javila mi se majka transplantirane djevojčice Rite koja se i dalje bavi humanitarnim radom i potpora je bolesnoj djeci. Kako se bavi i izradom balona za dječje rođendane, nazvala me dva dana prije Svenova rođendana i rekla mi da će mu odnijeti balone. Sjetila se da smo, dok nije bilo korone, išli na Institut za tumore obučeni u super junake i pitala me imamo li još tih kostima - prisjeća se Marija začetaka fenomenalne akcije. Čuvši da je Sven prebolio rak jednjaka i želuca te mu je slučajno otkrivena i bolest čeljusti te da zračenje čekaju u zagrebačkom unajmljenom stanu u blizini Instituta, Marija je počela smišljati iznenađenje.

- Raspitala sam se kod druge humanitarke što Sven točno voli. Spiderman i razni junaci bili su mi OK, ali lampica mi se upalila kad sam saznala da voli policiju i vatrogasce. I tu sam odmah znala da moramo žicati da idu pravi policajci i vatrogasci. U susret nam je odmah izašla JVP Velika Gorica s vozilom i rotirkama. Bila sam toliko dirnuta da sam im rekla: ‘Dečki, ajde bok, ja sad idem malo plakati od sreće’.

Aparat pokvaren

Naš poziv prihvatili su i Interventna policija i Policijska postaja Črnomerec, koja nas je pratila s maricom i rotirkama. Naši heroji nosili su plakat koji su izradili naši mali članovi, djeca koju odmalena učimo pomaganju drugima. Upravo su oni svome vršnjaku poslali svoje želje za ozdravljenje i čestitali rođendan - uzbuđeno priča Marija sretna zbog uzbuđenja i sreće koju je pružila Svenu i roditeljima. Sven im je, kaže, cijelo vrijeme mahao i smijao se ispod zaštitne maske.

- Kako sam bila obučena u Spidermana, mislio je da ću kao Spiderman sletjeti s krova, ali to ipak nisam uspjela - kroz smijeh je rekla Marija. Na Facebook profilu je poslala poruku potpore Svenu od svih njih.

“Svene, sve će biti u redu!!! Svi heroji, vatrogasci i policajci imaju teške dane, ali ti si ipak naš najveći heroj kojeg smo u dugo vremena upoznali. Hvala ti na današnjem danu, hvala što si bio veći heroj od svih nas i pokazao nam što znači biti heroj. Voli te do neba i nazad tvoja ekipa VG Legacyja.”

Obitelj Jurković je iz Slavonskog Broda, no u Zagrebu često borave zbog sinova liječenja. Upravo zbog zračenja koje mora primati, Sven rođendan nije mogao provesti u toplini doma. No dobri ljudi su se potrudili da mu ga uljepšaju. O malenom Svenu prvi put smo pisali u lipnju 2016., kad je imao samo 16 mjeseci. Liječnici Klaićeve bolnice tad su se borili za njegov život. Tumor se s bubrega proširio na trbušnu šupljinu i napadao koštanu srž. Primao je kemoterapiju i bio priključen na aparate koji ga drže na životu. Uz potporu i brigu roditelja, Sven se svaki put othrvao bolesti. Pravi je mali heroj i svi su uvjereni da će i ovaj put pobijediti bolest. Nakon rođenja, s tek nekoliko mjeseci, liječnici su Svenu otkrili tumor u trbušnoj šupljini. Nakon toga pojavio se i tumor na jednjaku, a posljednja dijagnoza je tumor na jagodičnoj kosti koji napada koštanu srž. Zloćudni tumor otkrili su pri posjetu zubaru. Sven sad u Zagrebu čeka zračenje.

Nove runde zračenja

– Propisane su mu 24 doze zračenja, obavio ih je petnaest i tijekom tih petnaest uređaj je bio u kvaru četiri puta. I sad punih tjedan dana čekamo na nastavak zračenja. Svako jutro ustajemo u pola pet, dijete budimo u pola šest, dajemo mu terapiju, jesti ne smije i odlazimo na Institut za Onkologiju na zračenje. Nažalost, liječnici, koji su zaista divni ljudi, kažu nam da uređaj još nije popravljen. Moram reći da nas roditelje to frustrira, nije utjeha niti to što kažu da ima još četvero djece koji čekaju na zračenje i da se ne moramo brinuti za Svena. Svjesni smo da time uzimaju od njegova života. Hvala dragom Bogu, nije što je naše dijete, ali Sven je zaista posebno dijete. On razumije i više nego što bi trebao za svoju dob - govori nam dječakov otac. Nekoliko je puta, kaže, pokušao doći do ministra zdravstva Vilija Beroša, no razgovarao je s tajnicom.

Cijela obitelj uz Svena

- Želio sam ga upoznati s problemom oko zračenja, htio sam od njega tražiti pomoć, ne samo za svoje dijete, nego i za svu drugu djecu koja su teško bolesna. Njegova tajnica mi je rekla da je ministar jako zauzet obvezama, da njoj kažem u čemu je problem, ispričao sam i obećala mi je da će ga s time upoznati te da će mi javiti povratnu informaciju. S obzirom na to da to nije učinila, ponovno sam nazvao, opet mi se javila tajnica, ponovno je pravdala ministra njegovim obvezama, da bi na kraju rekla da i ona ima jako puno posla i da je više ne zovem. Pitam se od koga da tražim pomoć ako ne od njega - rekao je Dražen Jurković dodavši kako u ovom slučaju ne želi da njegovo dijete bude povod za punjenje novinskih stupaca ili povećavanje gledanosti pojedinih TV medija, nego mu je želja upozoriti na problem s kojim se trenutačno susreću on i njegova obitelj, kao i brojni drugi u Hrvatskoj koji očekuju pomoć od onih za koje smatraju da bi to trebali uraditi, pa tako i ministar Beroš. Nazvali smo i ministra zdravstva Vilija Beroša koji nam je rekao da je nakon razgovora Svenova oca s njegovom tajnicom ocu 16. veljače dječaku dogovoren novi termin 23. veljače.

A zbog Svenova liječenja u Zagreb se preselila cijela obitelj - Svenova majka, otac, sestra i brat.

– Ja sam u školi rekao da djeca moraju ići s nama i da im se omogući online nastava ili ću biti prisiljen ispisati ih iz škole. U Zagrebu smo uz našeg sina zahvaljujući dobrim ljudima kojima smo neizmjerno zahvalni, ne znam što bismo bez njih - kaže Dražen dodajući kako se razočarao u one koji bi po njemu trebali biti prvi na usluzi roditeljima teško bolesne djece.