Volonterka plakala na suđenju za ubojstvo u tramvaju: 'Mislio je da ga prate i prisluškuju...'

Vrlo brzo kroz druženje sam počela sumnjati da on nije dobro i da nešto s njim nije u redu u mentalnom smislu. Sitne stvari gdje bi običnim stvarima pripisivao druga značenja. Netko bi ga gledao, a on bi rekao da mu je zavidan ili bi mu netko dao kompliment, da je zgodan, a on bi to protumačio negativno, svjedočila je Iva, volonterka Centra za mirovne studije o Pakistancu Muhammadu S. (22), optuženom za ubojstvo Siniše V. (52) u tramvaju u Novom Zagrebu. Dodala je kako je znao imati sulude ideje, da ga netko prati, prisluškuje, pričati o tajnim organizacijama ili slično. Dok mu je tumač prevodio te njezine riječi, Muhammad se nasmijao.

Upoznala ga je kao volonterka centra zajedno s drugim volonterom Dagom na jednom predavanju krajem 2019. ili početkom 2020.

- Svidio nam se jer je bio jako otvoren, volio se smijati i najbolje je od svih prisutnih govorio hrvatski. Bio je vrlo zainteresiran da nađe posao te smo mu mi u tome pomagali. Slali bi mu prijave za posao, pomagali mu napisati zamolbu koju bi slao sa svog maila - prisjetila se Iva. Muhammad je vrlo brzo pronašao posao u jednom restoranu u Zagrebu i prvih mjesec-dva sve je super funkcioniralo.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- U jednom trenu počeo je loše raditi, stvari koje je znao i ranije radio dobro, odjednom kao da nije znao kako se rade. Njegov poslodavac imao je potrebu meni i dagu javljati što se događa. Promjena je bila vidljiva i u odnosu na kolege na poslu. Primjerice, za jednu stariju ženu koja je tamo radila tvrdio je da ga želi otrovati ili baciti uroke na njega. kad bi pokušali s njim o tome razgovarati, kao da nije imao uvid da je to što radi neprimjereno. Nekad uopće ne bi htio to komentirati - svjedočila je volonterka. Nakon što je dobnio otkaz u tom restoranu, našao je drugi posao, no ni tamo se nije zadržao.

Zbog njegova čudna ponašanja njoj i Dagu obratile su se i Muhammadove cimerice koje su se žalile da po cijele dane samo sjedi pred otvorenim prozorom i ništa ne radi. Kontaktirali su i njegova bivšeg skrbnika, stanovitog Branka iz Crvenog križa, koji je obećao da će razgovarati s njim, no nije to učinio.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Mislila sam da stvarno treba pomoć stručne osobe, ali on to nije htio. U tim zadnjim našim kontaktima prestao je Daga gledati u oči, uopće se nije smiješio... Razgovor s njim bio je toliko površan, kao da više nismo imali nikakav odnos, kao da nije imao više povjerenja u nas. On nije mislio da mu se nešto loše događa, a mi koji smo to vidjeli nismo mu mogli pomoći - kroz suze je govorila Iva, inače socijalna pedagoginja, koja radi i kao psihoterapeut.

Dodala je da ne zna da bi se nešto posebno dogodilo zbog čega bi on tako promijenio ponašanje, da je zapravo cijeli njegov život jedan veliki stresni događaj.

Dag, koji je po struci fotograf, ispričao je da je imao nešto češću i intenzivniju komunikaciju s Muhammadom. Prvi dojam bio je sličan kao i kod Ive.

- Djelovao je kao topla osoba, puno se smijao i želio je komunicirati. Činio mi se jako dobar materijal za integraciju. Nastavili smo komunicirati uglavnom putem Facebooka, a nakon što je odradio razgovor za prvi posao posalo mi je poruku da obećaje da neće raditi probleme. Bilo mi je to čudno jer nije djelovao kao netko tko inače radi probleme. U našim posljednjim kontaktima napisao mi je da je u Pragu, u Španjolskoj i da ide u Pakistan, ali će se vratiti - ispričao je Dag. Članak u novinama u kojima je bilo navedeno da ga sumnjiče za ubojstvo u tramvaju šokirao je i njega i Ivu.

- Nisam uopće mislio da je tako nešto moguće i da je spreman na takav potez - rekao je Dag, dok je Iva kazala da su se bojali da će se Muhammadu nešto dogoditi, a ne da bi on mogao nekome nauditi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Terete ga da je 18. rujna 2021. oko 8.55 sati u tramvaju linije broj 6 neposredno prije tramvajskog stajališta Most mladosti na Sarajevskoj cesti u priključnim kolima prvo se posvađao, a zatim i fizički sukobio sa Sinišom. U namjeri da ga usmrti nožem mu je zadao ubodnu ranu na području vrata uslijed koje je nesretni Siniša preminuo na mjestu događaja.

Istog dana pobjegao je u Italiju gdje su ga putem mobitela locirali dva mjeseca kasnije. Kako neslužbeno doznajemo, na ispitivanju u tužiteljstvu vrlo je kratko iznio obranu odbacujući krivnju i tvrdeći da se događaja kao takvog uopće ne sjeća. Istragom se i dalje nije utvrdio motiv svađe, a zatim i ubojstva, koje je uslijedilo. Muhammad i žrtva navodno se nisu poznavali od ranije niti su komunicirali prije kobnog događaja.

