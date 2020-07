Stanovnici kvarta sumnjaju da je bager o\u0161tetio cijev zbog \u010dega je do\u0161lo do puknu\u0107a. No stanje se za nekih sat vremena normaliziralo, voda koja je dosegla 40-ak cm visine se povukla i promet je po\u010deo te\u0107i normalno.

Cijela Volovčica bez vode, pukla cijev: "Bilo je kao na Zrću, voda je došla do 40 cm visine"

<p>Oko 20 sati u zagrebačkom kvartu Volovčica pukla je vodovodna cijev. Razgovarali smo sa stanarima.</p><p>'Kvart je plivao, izgledalo je kao da smo na Zrću", rekli su, ali sudeći po vodi koja je preplavila ulice, bilo je to "muljevito Zrće".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Puknuće vodovodne cijevi na Volovčici</strong></p><p>Iz Vodoopskrbe i odvodnje Grada Zagreba nisu objavili koji je uzrok puknuća cijevi. Otprilike sat vremena nije bilo vode u cijelom kvartu.</p><p>Na raskrižju Ivanićgradske i Vukovarske se već neko vrijeme radi na novim plinovodima, a od tamo se javila i naša reporterka:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pukla cijev na Volovčici</strong></p><p>Stanovnici kvarta sumnjaju da je bager oštetio cijev zbog čega je došlo do puknuća. No stanje se za nekih sat vremena normaliziralo, voda koja je dosegla 40-ak cm visine se povukla i promet je počeo teći normalno.</p><p>Stanovnici se sjećaju kako se slična priča dogodila i prošle godine, ali sada je reakcija Vodoopskrbe i odvodnje bila daleko brža i učinkovitija.</p><p>Zagreb su prije četiri dana pogodile jake kiše koje su uzrokovale poplavu na većini prometnica i podvožnjaka u centru grada. Time je razotkriveno izuzetno loše stanje sustava odvodnje u koji se godinama nije ulagalo.</p><p>Inače, Grad na raspolaganju ima službe u čiji opis posla ulazi predviđanje izvanrednih situacija kao što su poplave i slične prirodne i(li) elementarne nepogode.</p>