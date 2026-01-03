Predsjednica Europske komisije poručila je da Unija podržava mirnu i demokratsku tranziciju u Venezueli te da rješenje mora biti u skladu s međunarodnim pravom
Von der Leyen: 'Europa stoji uz narod Venezuele, podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju'
Predsjednica Europske komisije poručila je u subotu da EU stoji uz narod Venezuele i da podržava mirnu i demokratsku tranziciju.
“Stojimo uz narod Venezuele i podržavamo mirnu i demokratsku tranziciju. Bilo kakvo rješenje mora poštovati međunarodno pravo i Povelju UN-a”, poručila je von der Leyen na društvenoj mreži X.
Dodala je da u EU pozorno prate situaciju u Venezueli te poručila građanima EU-a u toj zemlji da mogu računati na punu potporu europskih institucija.
SAD je u subotu izveo napade na Venezuelu, a predsjednik Donald Trump je objavio da su predsjednik Venezuele Nicolas Madaro i njegova supruga uhićeni i odvedeni izvan zemlje.
Američke snage izvele su napad velikih razmjera, a u operaciju uhićenja Madura izvela je elitna specijalna postrojba američke vojske Delta Force.
