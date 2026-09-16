Europarlamentarci očekuju dosta od govora o stanju u Europskoj uniji, od problema s klimatskim promjenama, do učvršćivanja Unije u nastupu prema SAD-u, Rusiji i Kini
Von der Leyen najavljuje jačanje Unije: Prvi put u povijesti prisutan je i kanadski premijer
Što će EU s prijetnjama iz Rusije, hibridnim ratom, sigurnosti, paralelnim sustavima mafije koji u pojedinim zemljama članicama vode politiku, klimatskim promjenama i nestabilnim odnosom s SAD-om? Sve to bi Ursula von der Leyen trebala najaviti u svom govoru o stanju Europske unije.
Govor će u parlamentu pratiti i kanadski premijer Mark Carney. Ovo je prvi put u povijesti da će dužnosnik zemlje koja nije i ne planira biti članicom prisutan na događaju važnom za interne europske odnose. EU je ranije ovog tjedna izvijestila da će u Kanadi otvoriti i područni ured Europske unije. Ideja je da se između Unije i Kanade stvori poseban savez s obzirom da je SAD postao loš i nepredvidiv partner na kojeg se više nitko ne može osloniti.
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