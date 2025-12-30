Nesreća se dogodila kad je 71-godišnjak upravljao osobnim vozilom, riječkih tablica, iz smjera Pehlina prema središtu Rijeke te je udario u rasvjetni stup
Vozač (71) se zabio u rasvjetni stup u Rijeci, na mjestu poginuo
U prometnoj nesreći do koje je došlo oko 9 sati u Vukovarskoj ulici u Rijeci poginuo je 71-godišnji hrvatski državljanin.
Nesreća se dogodila kad je 71-godišnjak upravljao osobnim vozilom, riječkih tablica, iz smjera Pehlina prema središtu Rijeke te je udario u rasvjetni stup s lijeve strane kolnika na raskrižju Vukovarske i ulice Antuna Barca.
Unatoč pruženoj hitnoj medicinskoj pomoći, 71-godišnjak je preminuo na mjestu događaja.
U tijeku je očevid kako bi se utvrdio točan uzrok i okolnosti nesreće.
