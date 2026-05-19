UŽAS KOD GEROVA

Ovo je mjesto u Gerovu gdje se vozač (91) sudario s kamionom. Bori se za život u riječkom KBC-u

Piše Antonela Šaponja,
Ovo je mjesto u Gerovu gdje se vozač (91) sudario s kamionom. Bori se za život u riječkom KBC-u
Vozilom je tako prešao na lijevu stranu kolnika i izravno udario u teretno vozilo, delničkih registracijskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin

Vozač (91) teško je ozlijeđen u izravnom sudaru s teretnim vozilom na DC32 kod Gerova. Kako su izvijestili iz PU primorsko-goranske, do nesreće je došlo oko 10.25 sati. Muškarac koji je upravljao osobnim vozilom, delničkih registracijskih oznaka, u smjeru Delnica nije se kretao sredinom obilježene prometne trake. 

Vozilom je tako prešao na lijevu stranu kolnika i izravno udario u teretno vozilo, delničkih registracijskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin. Od jačine udarca osobno vozilo se zarotiralo na kolniku, a teretno vozilo se zaustavilo izvan kolnika, odnosno ispod razine prometnice.

U prometnoj nesreći 91-godišnji vozač je teško ozlijeđen pa je s medicinskim helikopterom za hitne slučajeve prevezen u KBC Rijeka gdje su mu liječnici dijagnosticirali teške ozljede opasne po život.

Za vrijeme provedbe očevida na navedenoj dionici DC32 promet se odvijao usporeno, jednim kolničkim trakom.

