Vozilom je tako prešao na lijevu stranu kolnika i izravno udario u teretno vozilo, delničkih registracijskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin
Ovo je mjesto u Gerovu gdje se vozač (91) sudario s kamionom. Bori se za život u riječkom KBC-u
Vozač (91) teško je ozlijeđen u izravnom sudaru s teretnim vozilom na DC32 kod Gerova. Kako su izvijestili iz PU primorsko-goranske, do nesreće je došlo oko 10.25 sati. Muškarac koji je upravljao osobnim vozilom, delničkih registracijskih oznaka, u smjeru Delnica nije se kretao sredinom obilježene prometne trake.
Vozilom je tako prešao na lijevu stranu kolnika i izravno udario u teretno vozilo, delničkih registracijskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin. Od jačine udarca osobno vozilo se zarotiralo na kolniku, a teretno vozilo se zaustavilo izvan kolnika, odnosno ispod razine prometnice.
U prometnoj nesreći 91-godišnji vozač je teško ozlijeđen pa je s medicinskim helikopterom za hitne slučajeve prevezen u KBC Rijeka gdje su mu liječnici dijagnosticirali teške ozljede opasne po život.
Za vrijeme provedbe očevida na navedenoj dionici DC32 promet se odvijao usporeno, jednim kolničkim trakom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+