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OBAVIJEŠTENA JE INSPEKCIJA

Vozač kombija (41) udario mladu Nepalku (27) dok se odmarala u travi kraj maslina

Piše 24sata,
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Vozač kombija (41) udario mladu Nepalku (27) dok se odmarala u travi kraj maslina
Duško Marušić/PIXSELL | Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Beračica maslina je u nesreći teško ozlijeđena te joj je pomoć pružena u pulskoj bolnici

Jučer, na Fažanskoj cesti u Puli vozač kombija (41) udario je državljanku Nepala (27) koja je ležala u visokoj travi i odmarala od branja maslina. Vozač ju nije vidio zbog visine trave.

Policija je zaprimila dojavu oko 12 sati. Beračica maslina je u nesreći teško ozlijeđena te joj je pomoć pružena u pulskoj bolnici. O događaju je obaviještena i nadležna inspekcija na radu.

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