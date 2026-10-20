Beračica maslina je u nesreći teško ozlijeđena te joj je pomoć pružena u pulskoj bolnici
OBAVIJEŠTENA JE INSPEKCIJA
Vozač kombija (41) udario mladu Nepalku (27) dok se odmarala u travi kraj maslina
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Jučer, na Fažanskoj cesti u Puli vozač kombija (41) udario je državljanku Nepala (27) koja je ležala u visokoj travi i odmarala od branja maslina. Vozač ju nije vidio zbog visine trave.
Policija je zaprimila dojavu oko 12 sati. Beračica maslina je u nesreći teško ozlijeđena te joj je pomoć pružena u pulskoj bolnici. O događaju je obaviještena i nadležna inspekcija na radu.
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