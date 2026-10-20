Vozač kombija (41) udario mladu Nepalku (27) dok se odmarala u travi kraj maslina

Jučer, na Fažanskoj cesti u Puli vozač kombija (41) udario je državljanku Nepala (27) koja je ležala u visokoj travi i odmarala od branja maslina. Vozač ju nije vidio zbog visine trave.

Policija je zaprimila dojavu oko 12 sati. Beračica maslina je u nesreći teško ozlijeđena te joj je pomoć pružena u pulskoj bolnici. O događaju je obaviještena i nadležna inspekcija na radu.