Vozač poginuo kod Sinja! Zabio se u nasip, auto se prevrnuo

Jedan vozač smrtno je stradao u prometnoj nesreći u Glavicama u zaselku Dolići kod Sinja u nedjelju oko 21.10 sati. Izgubio je nadzor nad autom, nakon čega je došlo do prevrtanja auta i udara u nasip. Poginuo je na mjestu događaja, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Mjesto prometne nesreće je osigurano, a očevid je u tijeku.

- Večeras, oko 21,10 sati u Glavicama, zaseok Dolići, na makadamskom putu dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač izgubio nadzor nad osobnim vozilom uslijed čega je došlo do prevrtanja vozila i udara u nasip. Vozač je smrtno stradao na mjestu događaja. Mjesto prometne nesreće je osigurano i obavit će se očevid - stoji u priopćenju.