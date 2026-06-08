Vozač automobila udario je u zaštitnu ogradu mosta Antenal, probio ogradu te je automobil sletio u more.
TRAGEDIJA NA ANTENALU
Vozač preminuo u Novigradu: Probio ogradu i izletio u more
Čitanje članka: < 1 min
Vozač (52) automobila slovenskih tablica preminuo je u nedjelju oko 23 sata u prometnoj nesreći do koje je došlo na mostu Antenal kraj Novigrada, izvijestila je istarska policija. Navode kako je do nesreće došlo kada je vozač dolaskom u desni nepregledni zavoj na mostu Antenal, uslijed neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika, udario u zaštitnu ogradu mosta, probio ogradu te je automobil sletio u more.
U nesreći je vozač smrtno stradao.
Državna cesta je bila zatvorena za sav promet do 3 ujutro poradi obavljanja očevida. Tijelo preminulog je prevezeno na patologiju pulske bolnice gdje će biti obavljena obdukcija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku