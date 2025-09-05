Vozač preminuo usred vožnje kraj Pule, u Vrsaru motociklist poginuo u sudaru s autom

U prometnim nesrećama na području Istre u četvrtak su poginula dva muškarca. Oko 17.10 sati u Vrsaru je poginuo motociklist (58) nakon sudara s automobilom, navodi policija. Do nesreće je došlo kad je 56-godišnja vozačica iz Njemačke išla iz smjera Vrsara prema Funtani. Na skretanju je oduzela prednost motociklu koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Nakon sudara s automobilom, vozač motocikla pao je na kolnik te je unatoč pokušaju reanimacije, preminuo na mjestu događaja. Njegovo tijelo prevezeno je po nalogu nadležnog državnog odvjetništva na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.

Protiv vozačice automobila podnosi se kaznena prijava zbog sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Državna cesta D75 je u vremenu od 17.35 do 21 sat bila zatvorena te se promet odvijao obilaznim pravcima.

Nešto ranije, oko podneva je preminuo 73-godišnjak u Štinjanu. Muškarac je upravljao automobilom, pulske registracijske oznake, kolnikom odvojka Fažanske cesta te mu je, dolaskom do raskrižja s Ulicom Šurida, pozlilo za vrijeme vožnje, uslijed čega je izgubio svijest. Automobilom je skrenuo ulijevo i udario u tri vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera te u jedno parkirano vozilo.

Drugi sudionici u prometu pokušali su pomoći 73-godišnjaku te su ga reanimirali do dolaska hitne medicinske pomoći, kada su postupanje preuzeli zdravstveni djelatnici, no unatoč tome, muškarac je preminuo. Njegovo tijelo prevezeno je po nalogu nadležnog državnog odvjetništva na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije.

Dio Fažanske ceste je u vremenu od 12.25 do 14.55 bio zatvoren te se promet odvijao obilaznim pravcima.

