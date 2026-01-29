Vozač se više puta namjerno zabio u sinagogu u New Yorku

Automobil se u srijedu zabio u vrata sjedišta židovskog vjerskog reda u New Yorku u incidentu koji policija istražuje kao zločin iz mržnje. U incidentu u svjetskom sjedištu Chabad Lubavitch u Brooklynu nije bilo ozlijeđenih, a policija je priopćila da je vozač automobila uhićen. Sljedbenici Chabada, poznati i kao Lubavičeri, pripadaju ultraortodoksnoj hasidskoj školi judaizma.

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio je da se uhićen muškarac "namjerno i više puta zabio automobilom u zgradu". Mamdani, koji je rekao da je posjetio mjesto događaja nakon incidenta, opisao je u objavi na društvenim mrežama čin kao "zastrašujuć" i "duboko alarmantan".

Jessica Tisch iz njujorške policije rekla je da je vozač vozila uhićen i da bombaški tim nije pronašao eksplozivne naprave u automobilu.

„Ranije večeras automobil se zabio u bočni ulaz u sjedište Chabada na adresi 770 Eastern Parkway, zgradu koja obuhvaća jednu od najvažnijih sinagoga na svijetu“, objavio je glasnogovornik hasidskog pokreta Motti Seligson na društvenim mrežama, dodajući da je vozač uhićen „gotovo odmah“.

Tisch je novinarima rekla da incident istražuje radna skupina za zločine iz mržnje njujorške policije.

Podružnica ABC Newsa identificirala je vozilo kao sivu Hondu s registarskim oznakama New Jerseyja.

Mamdani, Tisch i Seligson odvojeno su potvrdili da nema ozlijeđenih.

„Nema mjesta za antisemitizam u našem gradu, a nasilje ili zastrašivanje židovskih Njujorčana je neprihvatljivo“, rekao je Mamdani.

Tisch je rekla da je policija povećala sigurnost oko drugih bogomolja „iz opreza“ .

Zločini iz mržnje protiv židovskih zajednica porasli su posljednjih godina u Sjedinjenim Državama. Zagovornici ljudskih prava posebno su primijetili porast mržnje prema američkim Židovima i muslimanima od početka izraelskog rata u Gazi nakon napada Hamasa u listopadu 2023.