Vozača iz Novog Marofa čeka kazna do 62.000 kn i zatvor

Vozača (48) teretnog vozila s područja Novog Marofa, kojeg su policajci zaustavili u nedjelju oko 18.15 sati u Vrtlinovcu, čeka drakonska novčana kazna zbog nekoliko prekršaja u prometu.

Kazna bi, kad se zbroje svi prekršaji, mogla dosegnuti vrtoglavih 62.000 kuna i zatvor do 60 dana, te zabrana upravljanja motornim vozilima do dvije godine i 12 negativnih bodova. Ujedno je odveden u policijsku postaju do otrežnjenja.

Sve je to sakupio je jer je u nedjelju vozio pod utjecajem alkohola od 1,58 promila, a na vozilu nije imao registarske oznake. Pored toga vozilo je neosigurano i neregistrirano. Tijekom ponedjeljka će ga ispitati sudac Prekršajnog odjela u Općinskom sudu u Novom Marofu.