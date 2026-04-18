VOZAČI BIJESNI Podvožnjak kod Vjesnika otvoren, već je kolaps

Podvožnjak na Slavonskoj aveniji, uz zgradu Vjesnika, ponovno je otvoren za promet u subotu oko 13 sati, nakon što je više od pet mjeseci bio zatvoren zbog posljedica požara. Iako je njegovo puštanje u promet trebalo donijeti rasterećenje, Zagreb se neposredno prije toga suočio s ozbiljnim prometnim zastojem. Naime, unatoč vikendu i slabijem očekivanom intenzitetu prometa, vozači su oko podneva upao u potpuni kolaps. Razlog leži u istodobnim zahvatima – zatvaranju Ulice grada Vukovara zbog planiranih radova te kašnjenju otvaranja podvožnjaka na križanju Slavonske i Savske avenije. Promet je bio blokiran u oba smjera, od Savske do Vrbika, a kolone su se protezale kilometrima.

Situaciju je dodatno pogoršala činjenica da su u jednom trenutku isključeni semafori na potezu od Vjesnika do raskrižja kod Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i Ulice braće Hrvatskog zmaja. Zbog toga je intervenirala policija kako bi regulirala promet i spriječila veći kaos, javlja Jutarnji list.

Iz Grada Zagreba su se oglasili nakon zastoja, potvrdivši kako je otvaranje podvožnjaka pomaknuto za 13 sati jer su tek tada ispunjeni svi sigurnosni uvjeti. Nadležno ministarstvo prethodno je procijenilo da nakon požara postoji potencijalna opasnost za prometnicu, no naknadno je utvrđeno da je zona sigurna.

Tijekom proteklog tjedna završeni su radovi na obnovi kolnika. Uklonjena je privremena regulacija prometa, postavljena nova signalizacija te je cijela dionica asfaltirana, uključujući i prilazne rampe. Ukupno je ugrađeno oko 1500 tona asfalta, a zahvat je obuhvatio približno kilometar ceste s četiri prometne trake.

Radovi na podvožnjaku započeli su sredinom ožujka, a uključivali su uklanjanje starog asfalta, ugradnju novog nosivog sloja te sanaciju odvodnje i komunalne infrastrukture. U završnici je postavljen završni sloj asfalta i iscrtana prometna signalizacija.

Iako je podvožnjak sada u funkciji, radovi na Slavonskoj aveniji još nisu u potpunosti završeni. Tijekom dana privremeno se zatvara sjeverni kolnik na dijelu od Vrbika XIII do Savske ceste kako bi se uklonili montažni elementi i postavili betonski rubnjaci.

Privremena rješenja uvedena tijekom zatvaranja, uključujući izmjene signalizacije i postavljanje zapreka, postupno se uklanjaju kako bi se promet vratio u uobičajeni režim. Ipak, današnja situacija pokazala je koliko su prometni zahvati osjetljivi i kako njihovo preklapanje može dovesti do ozbiljnih problema na gradskim prometnicama.