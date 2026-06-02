Vozači zadarske Čistoće prijete štrajkom: Traže povećanje plaće

Pedesetak vozača zadarske Čistoće pokrenulo je inicijativu za povećanje plaća i poboljšanje radnih uvjeta zaposlenih te najavljuju štrajk ako se ne pronađe rješenje, dok iz uprave Čistoće ističu da su u dogovoru sa predstavnicima sindikata od 1. lipnja plaće povećane za 17 posto. Potpisnici incijative, koja nije pokrenuta kroz sindikalne strukture, zahtijevaju hitni sastanak s gradonačelnikom Grada Zadra Šimom Erlićem, kako bi se otvorio konstruktivan dijalog o zahtjevima radnika. U protivnom najavljuju štrajk vozača što bi, ističu, moglo dovesti do privremenog zaustavljanja odvoza komunalnog otpada na području grada.

"Očekujemo da nas se sasluša i da se kroz otvoren razgovor pronađe rješenje. Naši zahtjevi su jasni i odnose se na dostojanstvene uvjete rada i primjerenu naknadu za posao koji obavljamo", naveli su u priopćenju. Dodaju kako su prikupili potpise 50 zaposlenika te među sobom izabrali predstavnike koji će zastupati njihove interese.

Direktor zadarske Čistoće. d.o.o. John Ivan Krstičević izjavio je kako plaće zaposlenih rastu od 1. lipnja za 17 posto te da građani nemaju razloga za zabrinutost oko redovitog odvoza komunalnog otpada.

"Uprava Čistoće d.o.o. još je ranije, kroz službeni dijalog s predstavnicima sindikata, dogovorila povećanje plaća za zaposlenike u iznosu od 17 posto", izvijestio je dodavši da će povećanje od 1. lipnja radnicima će biti u cijelosti vidljivo na plaćama koje se isplaćuju u srpnju.

Prema ranije objavljenim medijskim napisima o uvjetima rada u zadarskoj Čistoći, čistači imaju plaću između 1.000 i 1.200 eura, transportni radnici između 1.200 i 1.400, a vozači od 1.500 do 1.800 eura, ovisno o godinama staža.