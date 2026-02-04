Obavijesti

'PALA' DILERICA

Vozačica kroz prozor auta bacila drogu dok ju je lovila policija na M. Lošinju. Pronašli su još...

Piše Iva Tomas,
Vozačica kroz prozor auta bacila drogu dok ju je lovila policija na M. Lošinju. Pronašli su još...
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Sumnja se da je drogu namjeravala preprodavati, a policija protiv 30-godišnjakinje nadležnom državnom odvjetništvu podnosi prijavu

Policija na Malom Lošinju provela je istragu nad Hrvaticom (30) zbog sumnje u počinjenje nekoliko prekršaja u prometu, ali i zlouporabe droga. Vozačica se u utorak oko 12.30 oglušila na znakove zaustavljanja koje joj je signalizirala policija i ubrzala je vožnju, piše primorsko-goranska policija.

Utvrdili su da nije koristila pojas, a tijekom bijega izbacila je nekoliko plastičnih vrećica kroz prozor auta. Zaustavili su je i priveli na istragu. Pretražili su auto, a pronašli su i oduzeli 17 grama amfetamina, desetak grama konoplje i tableta s popisa droga, digitalna vaga i drugi predmeti koji se dovode u vezu ss zlouporabom droga. Od osumnjičene su oduzeli i oko osam grama cvjetnih vrhova konoplje te manja količina hašiša.

Sumnja se da je drogu namjeravala preprodavati, a policija protiv 30-godišnjakinje nadležnom državnom odvjetništvu podnosi prijavu zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

- Osim kazneno, zbog počinjenja prekršaja u prometu: nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepostupanje po znakovima policije, odbijanja testiranja na droge i upravljanja vozilom u vrijeme dok joj je vozačka dozvola oduzeta, nadležnom općinskom sudu bit će podnijet optužni prijedlog kojim se predlaže izricanje novčane kazne u ukupnom iznosu od 3.160 eura i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci, napisala je policija.

