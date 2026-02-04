Vozačica kroz prozor auta bacila drogu dok ju je lovila policija na M. Lošinju. Pronašli su još...

Policija na Malom Lošinju provela je istragu nad Hrvaticom (30) zbog sumnje u počinjenje nekoliko prekršaja u prometu, ali i zlouporabe droga. Vozačica se u utorak oko 12.30 oglušila na znakove zaustavljanja koje joj je signalizirala policija i ubrzala je vožnju, piše primorsko-goranska policija.

Utvrdili su da nije koristila pojas, a tijekom bijega izbacila je nekoliko plastičnih vrećica kroz prozor auta. Zaustavili su je i priveli na istragu. Pretražili su auto, a pronašli su i oduzeli 17 grama amfetamina, desetak grama konoplje i tableta s popisa droga, digitalna vaga i drugi predmeti koji se dovode u vezu ss zlouporabom droga. Od osumnjičene su oduzeli i oko osam grama cvjetnih vrhova konoplje te manja količina hašiša.

Sumnja se da je drogu namjeravala preprodavati, a policija protiv 30-godišnjakinje nadležnom državnom odvjetništvu podnosi prijavu zbog počinjenja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

- Osim kazneno, zbog počinjenja prekršaja u prometu: nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepostupanje po znakovima policije, odbijanja testiranja na droge i upravljanja vozilom u vrijeme dok joj je vozačka dozvola oduzeta, nadležnom općinskom sudu bit će podnijet optužni prijedlog kojim se predlaže izricanje novčane kazne u ukupnom iznosu od 3.160 eura i zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci, napisala je policija.