Detalji nesreće kod Varaždina: Vozač (28) poginuo u sudaru s kamionom. Slijedi obdukcija

Mladić (28) poginuo je u prometnoj nesreći u utorak u 12.35 sati na lokalnoj cesti broj između naselja Orehovica i Otok. Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu je u utorak, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave varaždinske provela istragu na mjestu prometne nesreće, priopćio je DORH.

Utvrdili su da je mladić, koji je vozio auto varaždinskih tablica, iz nepoznatog razloga prešao u suprotnu traku, u kojoj je bio 25-godišnji vozač teretnog vozila. Došlo je do frontalnog sudara, a auto 26-godišnjaka je udario u branik, prilikom čega je zadobio ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Kako bi se utvrdio uzrok prometne nesreće, državno odvjetništvo zatražilo je obdukciju stradalog mladića i uzimanje potrebnih uzoraka radi provođenja vještačenja. Provest će i druge potrebne radnje.