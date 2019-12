Vozaču pukla aorta prije nego se kamionom zabio u kuću?

Vozač kamiona Dragutin Horvat iz Vugrišinca koji je sletio s ceste, te se zabio u obiteljsku kuću u Murskom Središću preminuo je zbog puknuća aorte, stoji u nalazu obdukcije, neslužbeno doznaju Međimurske novine.

Njegov sprovod bit će sutra, u Maloj Subotici, u 14 sati.

Podsjećamo, Horvat je u petak poslijepodne poginuo zabivši se tegljačem u kuću obitelji Šipek u Murskom Središću.

Noć prije tragedije proveo je u bolnici u Mađarskoj.

Foto: Dario Horvat/PIXSELL

Dok policija raspetljava okolnosti nesreće, prijatelji i kolege pokojnog Horvata prepričali su nam svoje posljednje razgovore s njim i pokazali SMS-ove. Jedan od njih je tog kobnog petka ujutro dva puta razgovarao s prijateljem kojeg više nema. Prema njegovim riječima, Dragutin mu se žalio da se ne osjeća dobro te je on zvao u tvrtku da mu nađu zamjenu.

Vlasnik tvrtke, Josip Toplek, za koju je radio sad pokojni vozač, opovrgava tvrdnje Dragutinovih prijatelja. On kaže kako je njegova kći, koja radi u istoj tvrtki, vidjela na GPS-u da se kamion pokrenuo. Horvata je potom kontaktirala da vidi kako se osjeća s obzirom na to da je noć ranije završio u bolnici u Šopronu u Mađarskoj, gdje je stigao iz Beča.

- Horvat je došao ranije u Šopron jer je utovar imao u petak. Nazvao je i rekao da se ne osjeća dobro. Istaknuo je da su mu napravili EKG i dali infuziju te da ima nekih problema. Koliko sam razumio, s kamencima. Moja kći mu je rekla da ode k liječniku - priča nam Toplek i dodaje:

- Ujutro ga je kći nazvala te je rekao da se osjeća dobro i da vozi za Hrvatsku. Nije istina da je tražio zamjenu jer i ja sam vozač i znam što znači sjediti za volanom kamiona.

Foto: Dario Horvat/PIXSELL

Toplek tvrdi da je osigurao i vozača koji je trebao odvesti kamion na istovar nakon što Drago stigne u sjedište tvrtke kako bi on mogao otići na pregled. No Drago je u međuvremenu izgubio život za volanom. Tražili smo Topleka da razgovaramo i s njegovom kćeri, no kaže da će biti dostupna u ponedjeljak.