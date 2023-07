Vozaču saniteta treba nagrada, a ne da dobije po nosu

U moru negativnih vijesti kojima smo obasipani svaki dan, lijepo je čuti vijest da je netko postupio kao čovjek. Iako bi takve priče trebale biti pravilo, one su nažalost iznimka. Upravo zato do javnosti i dopiru takve tople ljudske priče. Jedna od njih dolazi sa zadarskog područja. Tako smo imali priliku čuti da je vozač saniteta iz Zadra otišao osobnim automobilom na Pag kako bi dovezao pacijenta na prijeko potrebnu dijalizu koju je imao zakazanu tog dana. A zašto je vozač uopće išao svojim vozilom? Naime, svi smo u Hrvatskoj svjesni toga da se sanitetska, a ponegdje i vozila Hitne pomoći vrlo često nalaze u potpuno raspadnutom stanju zbog čega nerijetko dolazi do kvara vozila. Riječ je o toliko istrošenim vozilima koja su prešla puno više kilometara nego što su trebala. Zato ni ne čudi da se ta ista sanitetska vozila kvare, a da pritom nema zamjenskih vozila na raspolaganju u potrebnom trenutku.