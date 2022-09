Vozeći Vinkovcima uz čak 4,17 promila "prkosio" komi i smrti

Policija ga je privela na otrježnjenje, a prijeti mu i visoka prekršajna kazna.

Vukovarsko-srijemska policija u četvrtak je priopćila da je oko 22,30 sati tijekom kontrole prometa zaustavila 32-godišnjaka koji je automobil vinkovačkih oznaka vozio s 4,17 promila alkohola.

Vozač je odmah isključen iz prometa i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola kao opojnog sredstva.

Inače, prema tablici trovanja alkoholom koju objavljuje portal plivazdravlje.hr, koncentracija od 4 i više promila može dovesti do kome i moguće smrti zbog prestanka disanja, vrlo niskog krvnog tlaka ili gušenja tijekom povraćanja zbog nepostojanja refleksa kojim bi se tekućina iskašljala iz pluća.

Za počinjeni teži prometni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

