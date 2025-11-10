Obavijesti

UHIĆENA JE

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Vozila bez vozačke, odbila test na droge: U torbici nosila travu pa zaradila 'masnu' kaznu!
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija u Svetom Ivanu Zelini uhitila je 27-godišnjakinju koja je vozila bez vozačke dozvole, odbila test na droge i kod sebe imala malo marihuane

Zagrebačka policija imala je pune ruke posla u Svetom Ivanu Zelini u subotu navečer. Oko 23.15 sati u Ulici Vladimira Nazora zaustavili su automobil zagrebačkih registracija kojim je upravljala 27-godišnja vozačica.

Provjerom su utvrdili da djevojka uopće nema položen vozački ispit, ali to je nije spriječilo da sjedne za volan. Policajci su joj ponudili testiranje na droge, no ona je to odbila.

Tijekom nadzora iz torbice je dragovoljno izvadila vrećicu sa zelenom biljnom materijom, nalik na marihuanu. Kasnije je utvrđeno da se radi o 0,23 grama konoplje.

- Vozačica je uhićena te nakon prekršajne obrade zbog prometnih prekršaja te neovlaštenog posjedovanja droge odvedena na Općinski sud u Sesvetama - javlja policija. 

U optužnom prijedlogu tražili su novčanu kaznu od 3.340 eura i zabranu vožnje na šest mjeseci.

Sud je na kraju bio nešto blaži – izrekao joj je kaznu od 3.304 eura te zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

