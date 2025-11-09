Obavijesti

Komentari 1
Drogirani policajac pucao u zrak i pištoljem prijetio kolegi u Puli

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Izvan službe i pod utjecajem droga, 26-godišnji policajac ispalio je hitac u zrak i prijetio kolegi s kojim je bio u sukobu. Pomagao mu državljanin Srbije.

Policija u Puli završila je istragu protiv 26-godišnjeg policajca koji je, dok nije bio na dužnosti, pucao iz službenog pištolja usred bijela dana i prijetio kolegi. Uz njega je prijavljen i 33-godišnji državljanin Srbije koji mu je, prema sumnjama policije, pomagao da prikrije tragove nakon incidenta.

Sve se dogodilo u petak oko 14 sati u Santoriovoj ulici u Puli. Mladi policajac, koji je sjedio za volanom automobila pulskih registracija, ničim izazvan je kroz prozor ispalio metak u zrak.

Potom je stao, zamijenio mjesta sa suvozačem i nastavili su vožnju po gradu. Nešto kasnije, na Cesti prekomorskih brigada, ponovno je izvadio pištolj i mahao njime prema 43-godišnjem policajcu koji se vozio iza njih, a s kojim, kako se doznaje, ima dugotrajnije nesuglasice.

- Dvojica počinitelja nakon toga su se razišli, pri čemu je 33-godišnjak poduzeo određene radnje kako bi otežao pronalaženje tragova počinjenog kaznenog djela - javlja policija. 

Nakon što je 43-godišnjak prijavio incident, obojica su uhićeni istog dana. 

Policija je 26-godišnjaka zatekla za upravljačem te je testiranjem utvrđeno prisustvo droga u organizmu, pa će uz kaznenu prijavu protiv njega biti pokrenut i prekršajni postupak zbog vožnje pod utjecajem opijata.

Obojica su završila u pritvoru, a načelnik Policijske uprave istarske suspendirao je mladog policajca i pokrenuo disciplinski postupak.

