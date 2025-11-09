Obavijesti

PRIJETI MU OZBILJNA KAZNA

Kod Virovitice: Vozio s 2,73 promila, vozilo završilo u jarku

Piše HINA,
Kod Virovitice: Vozio s 2,73 promila, vozilo završilo u jarku
Osim što je bio pijan, taj vozač nije koristio sigurnosni pojas, kod sebe nije imao ni vozačku, ni prometnu dozvolu niti osobnu iskaznicu

Čak 2, 73 promila alkohola u krvi imao je vozač (43) kojeg je policija noćas, sat iza ponoći, zaustavila u mjestu Lozan, u Virovitičko-podravskoj županiji, uhićen je i prijeti mu ozbiljna novčana ili kazna zatvora, izvijestila je u nedjelju PU virovitičko-podravska.

Protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok je za vožnju u pijanom stanju predviđena novčana kazna od 1.320 do 2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zabrana vožnje tri mjeseca i šest  negativnih  prekršajnih bodova. Osim što je bio pijan, taj vozač nije koristio sigurnosni pojas, kod sebe nije imao ni vozačku, ni prometnu dozvolu niti osobnu iskaznicu.

Vozilo koje je napustio, završilo je u jarku, jer prije izlaska iz njega nije poduzeo sve mjere kojima bi ga spriječio da samo krene s mjesta.

Navedeni slučaj vožnje u pijanom stanju, upozorava PU virovitičko-podravska, nije jedini, unatoč svim apelima povodom Martinja, policija je u protekla dva dana zbog pijanstva iz prometa isključila 20 vozača, s tim da je ovaj iz Lozana, imao najveću koncentraciju alkohola u krvi.

Mrtav pijan divljao autom u Virovitici! Imao je 2,35 promila

 Sličan slučaj zabilježila je i Policijska uprava požeško-slavonska.

 U mjestu Vetovo, pet minuta iza ponoći, policija je u prometu zatekla vozača (37) koji je u krvi imao 2, 26 promila alkohola, a vozačka mu je dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih bodova.

 Uhićen je te će, uz optužni prijedlog i moguću novčanu kaznu od 2. 940 eura, zabranu voženje 12 mjeseci i četiri negativna boda, biti priveden na Općinski sud u Požegi.

 Također mu je privremeno oduzeto i vozilo kojim je upravljao.

