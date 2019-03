Vozila je bez vozačke dozvole: Treba li ministrica Žalac otići?

Policija je u subotu izvijestila da je u Vinkovcima djevojčica neoprezno pretrčavala cestu izvan obilježenog pješačkog prijelaza, kad je autom na nju naletjela ministrica Gabrijela Žalac.

Nakon nesreće djevojčica je prevezena u vinkovačku bolnicu. Zadobila je teže ozljede, ali je izvan životne opasnosti. Riječ je o prijelomu desne potkoljenice, odnosno lomu lisne i goljenične kosti, potvrdili su u vinkovačkoj bolnici. Tijekom dana prevezena je o KBC Osijek, gdje je operirana. Djevojčica se dobro oporavlja.

Policija je potvrdila da ministrica u trenutku nesreće nije bila pod utjecajem alkohola, ali je vozila s nevažećom vozačkom dozvolom. Ministrici je izrečena novčana kazna u iznosu od 1000 kuna, odnosno 500 kuna ako kaznu plati odmah.

Ministrica je djevojčicu u bolnici posjetila oko 19.30 sati te se potom u kasnim satim javnosti obratila na Facebooku.

- Nakon ovog nesretnog dana, još jednom iskazujem duboko žaljenje zbog nesreće. Posjetila sam svoju malu dragu susjedu u bolnici koja se, hvala dragom Bogu, dobro oporavlja. Srećom, potkoljenica je sanirana samo repozicijom i fiksirana longetom. Moje misli i molitve su uz djevojčicu i njezinu obitelj te joj želim što brži oporavak. Što se tiče vozačke dozvole, propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih 10 godina te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno Zakonu - napisala je Žalac.

Vlada: Ovakva nesreća se može dogoditi svakome

U javnosti se postavilo pitanje treba li ministrica zbog svega dati ostavku, tj. snositi političku odgovornost. Kako sad stvari stoje, čini se da neće...

- Ovakva nesreća može se dogoditi svakome. Kaznu je odmah podmirila i to nema veze s nesrećom - moglo se čuti iz Banskih dvora. Doznajemo da se premijer čuo s ministricom, a svi kolege u Vladi potreseni su nesrećom.

Predsjednica: To je pitanje moralne i etičke odgovornosti

O slučaju ministrice Žalac i odgovornosti zbog vožnje bez valjane vozačke dozvole oglasio se i Ured predsjednice Kolinda Grabar Kitarović.

- Za predsjednicu Republike to je pitanje moralne i etičke odgovornosti dužnosnice i građanke - stoji u kratkom komentaru Ureda predsjednice.

'Kad krenete u vožnju, prvo morate biti sigurni da imate važeće dokumente'

Prometni stručnjak i profesor sa zagrebačkog Prometnog fakulteta Željko Marušić smatra da je napravljen niz prometnih prekršaja.

- Vozač je dužan poštovati temelji članak Zakona o sigurnosti prometa na cestama - članak 51, stavak 1. Vozač je dužan brzinu kretanja vozila prilagoditi s osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama, te stanju vozila i tereta kako bi se moglo pravodobno u svakoj situaciji zaustaviti. Ovdje je vozačica prekršila, u tom najvažnijem članku, niz odredbi; nije se prilagodila osobinama i stanju ceste, nije se prilagodila stanju svog vozila, jer to vozilo, primjerice, nema autonomno kočenje - kaže Marušić i dodaje: - Kad krenete u vožnju, prvo morate biti sigurni da imate važeće dokumente i onda prilagoditi vožnju propisima i uvjetima. Ovdje je napravljeno, rekao bih, niz ozbiljnih i teških prekršaja. Ovakve se stvari ne smiju događati.

Upitan da komentira činjenicu da je ministrica za volan sjela bez važeće vozačke dozvole, Marušić je rekao: 'To je loša poruka, ovdje je uslijedio niz teških i najtežih prometnih prekršaja. Apeliram na sve da to ne rade'.

Zekanović: Svaki političar mora biti primjer ljudima koje predstavlja

Zastupnici s kojima smo razgovarali čudili su se kako to da ministrica ima nevažeću vozačku dozvolu.

Hrvoje Zekanović (Hrast) kazao je kako se puno toga od afera do drugih stvari sakupilo u mandatu ove Vlade, na koje je premijer Andrej Plenković odmahnuo rukom. No ni on nije decidirano odgovorio treba li ministrica snositi političku odgovornost.

- Smatram da svaki političar mora voditi računa i biti primjer ljudima koje predstavlja, a posebice mladima - načelno je odgovorio Zekanović.

Mrsić: Ministrica treba odmah podnijeti ostavku

Bivši SDP-ovac, sada predsjednik Demokrata, Mirando Mrsić među prvima je reagirao na nesreću. Napisao je da ministrica mora odmah podnijeti ostavku.

- Netko tko je ministar u Vladi ne može kršiti propise vlastite zemlje. Ministrica Gabrijela Žalac treba odmah podnijeti ostavku. To je jedini ispravan način preuzimanja odgovornosti za svoje postupke - priopćili su iz Demokrata.

Mrak Taritaš: Apsolutno je trebala podnijeti ostavku

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš izjavila je u nedjelju da je ministrica Gabrijela Žalac prekršila zakon, da je minimalno trebala stati pred javnost i snositi odgovornost za to, no dodala je da se to u Vladi premijera Plenkovića ne može očekivati.

"Ministar je dao prisegu da će poštovani zakon Republike Hrvatske i ne može ga kršiti. Čemu vozačka dozvola? Kao ministar trebate djelovati transparentno i ako napravite propust trebate ga reći. Ministrica je apsolutno trebala podnijeti ostavku," kazala je Mrak-Taritaš tijekom druženja kandidata na listi Amsterdamske koalicije s građanima na zagrebačkoj tržnici Utrina.

Vlada gospodina Plenkovića zaboravlja da dozvola koju su dobili za upravljanje ovom zemljom ima ograničenja i da je s vremena na vrijeme treba prekontrolirati, pa stoga ne čudi što ministrica Žalac nije podnijela ostavku, kazala je Mrak-Taritaš i dodala da se ministrica Žalac ne razlikuje od drugih ministara te da je "red za ostavke u aktualnoj vladi dosta dugačak".

Nije problem u tome da se to može svakome dogoditi, jer je odgovornost ministara u vladi neusporedivo veća od bilo kod drugog, kazala je.

"Moralno je, ljudski i politički da ministar podnese ostavku, a hoće li je premijer prihvatiti druga je stvar," kazala je Anka Mrak-Taritaš. Dodala je da bi ona sama podnijela ostavku te da nije nikada kao ministrica vozila auto od straha da joj se takvo nešto ne dogodi.