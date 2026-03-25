NEVJEROJATNO

Vozio je autobus u Pleternici, a prometna istekla prije 6 godina

Piše Ivan Hruškovec,
Також су utvrdili da je isteklo i važenje police obveznog osiguranja te da odgovorna osoba prije uporabe prijevoznog sredstva nije sklopila ugovor o obveznom osiguranju u prometu.

Policija je u utorak oko 16.30 sati u kontroli prometa u Pleternici zatekla 68-godišnjeg vozača koji je upravljao autobusom kojem je isteklo važenje prometne dozvole 9. veljače 2020. godine. Također su utvrdili da je isteklo i važenje police obveznog osiguranja te da odgovorna osoba prije uporabe prijevoznog sredstva nije sklopila ugovor o obveznom osiguranju u prometu.

Vozača su zaustavili u Ulici Eugena Podubskog, a protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a slijedi i dopis pravnoj osobi s područja Krapinsko-zagorske županije zbog procesuiranja prekršaja iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.
 

