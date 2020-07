Vozio s 2,59 promila u krvi, prijeti mu kazna od 43.000 kn

<p>Mladić star 25 godina, zasigurno će zapamtiti subotu kad je pola sata iza ponoći vozio kroz naselje Marej, gdje ga je zaustavila policija, kad je pretjecao kolonu vozila, pri čemu je prekoračio ograničenu brzinu u naselju za 52 kilometara na sat iznad dopuštene. Također je utvrđeno da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola od 2.59 promila.</p><p>Zbog sumnje da će nastaviti s činjenjem prekršaja, mladić je doveden u Policijsku upravu varaždinsku i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Nakon otrježnjenja, isti je uhićen te uz optužni prijedlog doveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Varaždinu, gdje mu je određeno zadržavanje do 5 dana.</p><p>Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne do 43 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije, a po pravomoćnosti odluke o prekršaju i izricanje 14 negativnih prekršajnih bodova te poništenje vozačke dozvole.</p>