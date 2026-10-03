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ZAVRŠIO U BOLNICI

Vozio sa skoro tri promila u Zagorju. Izletio s ceste autom i prevrnuo se. Ima teške ozljede

Piše Ivan Hruškovec,
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Vozio sa skoro tri promila u Zagorju. Izletio s ceste autom i prevrnuo se. Ima teške ozljede
Foto: PU zagrebačka
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Vozač auta prešao je na lijevu stranu ceste, sletio u odvodni kanal i udario u zemljanu uzvisinu. Automobil se potom prevrnuo i zaustavio na kolniku.

U Klenovcu Humskom u subotu je oko 1 sat došlo do teške prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 35-godišnji vozač. Kako navodi zagorska policija, 35-godišnji hrvatski državljanin vozio je osobni automobil nizbrdicom, no nije se držao što bliže desnom rubu kolnika. Prešao je na lijevu stranu ceste, sletio u odvodni kanal i udario u zemljanu uzvisinu. Automobil se potom prevrnuo i zaustavio na kolniku.

Vozač je prevezen u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Policija ga je alkotestirala te mu je izmjereno čak 2,84 promila alkohola u krvi. U bolnici su mu uzeti uzorci krvi i mokraće radi daljnje analize.

Zbog počinjenih prekršaja policija mu je privremeno oduzela vozačku dozvolu te mu odredila mjeru opreza u trajanju od osam dana.

Protiv 35-godišnjaka slijedi podnošenje optužnog prijedloga Općinskom sudu.

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