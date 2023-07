Vraća ga u dane kad je bio milicajac: 'Moj 'tristać' iz 1968. hit je gdje god se pojavim'

Otkad nisam vidio taj auto! Jel moram pokazati vozačku i prometnu?, pitaju Osječani Dževada Veregeta-Džemu (69) iz Osijeka smijući se i fotografirajući se pored njegovog starog 'milicijskog tristaća' iz 1968. godine. Na njemu je sva službena oprema koju je u to vrijeme moralo imati vozilo milicije – plavo-bijela boja, sirena i rotirka koje rade kao i prvog dana, radiostanica koja je van funkcije, milicijske tablice, svjetlosni znak STOP, 'vaspitna' palica za neposlušne vozače, lisice, stari fotoaparat koji je služio za fotografiranje očevida, a i Dževad rado pozira u svojoj nekadašnjoj radnoj košulji milicajca, sa službenom kapom, STOP palicom i zviždaljkom oko vrata. U to vrijeme, 70-tih, on je bio djelatnik saobraćajne milicije.