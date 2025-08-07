Sunčano i vruće, izdali alarme za obalu zbog jakog vjetra

U četvrtak će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Temperature zraka penjat će se između 26 i 31°C, dok će u Dalmaciji lokalno biti još toplije, s mogućim vrijednostima i do 33°C.

Na kopnu će prevladavati slab vjetar. Obalni dijelovi Hrvatske bit će pod utjecajem umjerene do jake, a u jutarnjim satima mjestimice i olujne bure. Od sredine dana vjetar će okretati na umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, što će donijeti povremeno olakšanje, ali će temperature i dalje ostati visoke.

Idućih dana očekuje se nastavak stabilnog i sunčanog vremena, temperature će rasti.

DHMZ je za četvrtak za jutarnje sate izdao žuta upozorenja zbog jakog vjetra za riječku i dubrovačku regiju, Kvarner, Velebitski kanal te srednju i južnu Dalmaciju.

