Obavijesti

News

Komentari 1
VREMENSKA PROGNOZA

Sunčano i vruće, izdali alarme za obalu zbog jakog vjetra

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Sunčano i vruće, izdali alarme za obalu zbog jakog vjetra
Dubrovnik: Turističke gužve u gradu i spas od vrućine u moru | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Na kopnu će prevladavati slab vjetar. Obalni dijelovi Hrvatske bit će pod utjecajem umjerene do jake, a u jutarnjim satima mjestimice i olujne bure

U četvrtak će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Temperature zraka penjat će se između 26 i 31°C, dok će u Dalmaciji lokalno biti još toplije, s mogućim vrijednostima i do 33°C.

Na kopnu će prevladavati slab vjetar. Obalni dijelovi Hrvatske bit će pod utjecajem umjerene do jake, a u jutarnjim satima mjestimice i olujne bure. Od sredine dana vjetar će okretati na umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, što će donijeti povremeno olakšanje, ali će temperature i dalje ostati visoke.

PADALI REKORDI Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija
Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija

Idućih dana očekuje se nastavak stabilnog i sunčanog vremena, temperature će rasti. 

DHMZ je za četvrtak za jutarnje sate izdao žuta upozorenja zbog jakog vjetra za riječku i dubrovačku regiju, Kvarner, Velebitski kanal te srednju i južnu Dalmaciju. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025