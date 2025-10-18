Rehabilitacija služi kako bi se osobi dala druga prilika u životu. Ona ju je dobila, a sad je uhićena i sumnjiči se za namještanje posla vrijednog više od 600.000 eura
Vrag je u detalju: Na javnoj dužnosti pravo na rehabilitaciju nije pravo na zaborav
Uhićenje ravnateljice Doma zdravlja Zagreb zapad ponovno je otvorilo pitanje o tome kad se za nekoga može u javnom prostoru koristiti činjenica da je osuđen za neko kazneno djelo iako je prošao rok rehabilitacije i ta se osoba više ne smatra osuđivanom. Ravnateljica Jelena Rakić Matić osuđena je za primanje mita. Kao mlada liječnica prepisivala je lijekove tvrtke Farmal i za to dobivala novčanu nagradu. S tim pravnim i moralnim teretom ju je ipak upravno vijeće predložilo kao najbolju, a gradonačelnik Tomislav Tomašević ju je imenovao ravnateljicom.
