Azil Dumovec u Zagrebu jučer je u svoje oporavilište prihvatio nekoliko vjetruša.

Inače iz porodice sokolova, poznate su kao izvrsni letači, brzi i okretni s dugim i snažnim krilima.

Pare se u rano proljeće, dok se mladi ptići uče letjeti čim temperature porastu. To je bio slučaj i s jednom od jučerašnjih vjetruša koja je u Azil Dumovec stigla s blagim ozljedama nakon što su ju napale vrane.

- Radi se o mladoj vjetruši koja je tek učila letjeti uz rijeku. Tada su ju napale vrane, inače vjetrušine prirodne neprijateljice. Ipak, vjetruša je dobro prošla te će se u oporavilištu zadržati samo kratko, prije no što ju pustimo u prirodu - rekao nam je ravnatelj Azila, Damir Skok. Dodaje da to nije rijedak slučaj.

- To se često događa kada je neka ptica grabljivica poput vjetruše ili sove za vrijeme dana izložena na nekoj površini. Lovci su nekada znali loviti vrane i svrake tako da bi ih namamili sovom koju bi postavili blizu šume na neki stalak. Vrane ili svrake tada bi ih napadale, a lovci bi ih lakše uspjeli uloviti - kaže.

Napadi vrana na ostale ptice su nešto što je u prirodi normalno.

- To nema veze s vremenom parenja kod vrana. One se prirodno love, samo što kada se to događa u gradu ili negdje gdje ih ljudi vide, misle da to nije prirodno, dok zapravo jest - kaže Skok.

Vjetruše inače žive na otvorenim prostorima gdje se lako može naći plijen, stoga ne čudi da ih se često zna naći u pukotinama građevina, kao i gradskim trgovima i ostalim urbanim prostorima. Za svoje stanište znaju se ‘svađati’ s golubovima ako se njihovo gnijezdo nalazi na atraktivnoj lokaciji, a nije im strano niti nastanjivanje u starim gnijezdima drugih ptica.

Budući da je u Zagrebu na desetine ljudi u posljednjih nekoliko tjedana prijavilo napade vrana na ljude jer su se osjećale ugroženo zbog svojih mladih, važno je napomenuti da vjetruše to neće učiniti.

One svoj plijen love na tlu, a najviše vole miševe i ostale glodavce.

Druge dvije vjetruše također su blago ozlijeđene, no nakon zadržavanja u oporavilištu Azila Dumovec, bit će puštene u svoje prirodno stanište gdje će nastaviti učiti letjeti, a na proljeće imati svoje mlade koje će pustiti iz gnijezda.