Vranješ: Mamić me tražio da lažem o odvjetniku u transferu Brekala. Da spomenem Olivera

Na Županijskom sudu u Osijeku, saslušanjem novih svjedoka, nastavljeno je suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama.

- U klubu sam od 2011. godine na poslovima financijskog planiranja i adiministracije. Uključen sam u poslove oko transfera igrača u administrativnom smislu. Mi smo imali oko 15-tak prodanih igrača i uglavnom smo za te poslove angažirali agente posrednike. Uobičajeno je da i igrači imaju svog menagera. Zdravka Mamića poznajem jer su Dinamo i Lokomotiva surađivali na više polja. Prvi inozemni transfer iz našeg kluba bio je 2011. godine kada nam je došao Mario Mamić i rekao da postoji interes kluba iz Belgije za igračem Antom Puljićem. Mamić je sačinio ugovor o transferu i donio nam ga na potpis. Mario Mamić je uzeo 32 tisuće eura provizije na temelju toga transfera. Taj iznos mu je plaćen na račun tvrte DigiSport jer je rekao da mu je ta tvrtka partner s kojom surađuje - ispričao je sudu Denis Gudasić, izvršni direktor NK Lokomotiva koji je surađivao s Mamićima. Rekao je da je uobičajeno vršiti isplate provizija menagerima na račune tvrtki otvorenih u zemlji ili inozemstvu. Dodao je i kako zna da je Zdravko Mamić zastupao sve poznatije nogometaše, da je imao agenciju koju je potom preuzeo njegov sin Mario nakon što je Zdravko otišao u Dinamo.

O vremenu koje je proveo u Dinamu svjedočio je nogometaš Nikola Pokrivač.

- U Dinamo sam došao iz NK Varteks u prijelaznom roku 2006. godine, i zadržao se godinu dana iako je ugovor bio na četiri godine. Sve oko prelaska dogovorio je moj menadžer Damir Jozić koji me zastupao tijekom cijele karijere. Do prelaska je došlo jer me je Zdravko Mamić kontaktirao telefonom i inzistirao na mom dolasku. Čelnike Dinama prvi puta sam vidio na potpisivanju ugovora. Sve iz ugovora su u cjelosti ispoštovali; novac sam dobivao na račun, ništa u gotovini. Menadžer mi je rekao da postoji interes kluba Monako i kod njih sam prešao zadnji dan prijelaznog roka. Klubovi su se dogovorili o odšteti; ja nisam sudjelovao u dogovorima oko toga. Bio sam na pripremama s Dinamom u Turskoj kada mi je menadžer poslao poruku da letim za Nizu sa Zoranom Mamićem koji je tada bio sportski direktor Dinama. Tamo sam obavio liječnički pregled i ujutro potpisao ugovor. U Monaku sam bio dvije godine, ali kada se promjenio trener, otpisao me je. Dobio sam ponude drugih klubova i odabrao sam Salszburg gdje je trener druge ekipe bio Niko Kovač. Tamo sam isto bio dvije godine i opet sam stavljen na klupu i tražio drugi klub. Tada se opet vraćam u Dinamo. I tada su bili korektni - ispričao je o svojim transferima Pokrivač dodavši kako u ugovorima s Dinamom nije imao ugovoreno transferno obeštećenje. Također je rekao kako svog menadžera Jozića on nije plaćao nego se on obično naplaćivao od klubova s kojima je pregovarao.

Pokrivač je rekao kako poznaje Marija Mamića ali da on nije ni na koji način sudjelovao u njegovom transferu, no prema optužnici USKOK-a Mario Mamić je, u dogovoru sa Zdravkom, Dinamu ispostavio fiktivne račune u iznosu od 295 tisuća eura na ime posredovanja u transferu Pokrivača.

Potom je saslušan bivši nogometaš Jurica Vranješ iz Osijeka koji je rekao da se nakon nogometne karijere okrenuo poslovima nogometnog agenta. Pratio je mlade igrače i nudio ih inozemnim klubovima. Prvi transfer bio mu je onaj mladog Josipa Brekala iz Dinamo u Wolfsburg 2016. godine.

- O Brekalovoj kvaliteti izvijestio sam sportskog direktora Wolfsburga, kojega sam poznavao iz doba kada sam ja igrao nogomet. Nakon jedne utakmice mlade hrvatske reprezentacije protiv Njemačke, taj klub se više zainteresirao za Brekala, što sam mu ja prenio. Brekalo i ja nismo sklapali ugovor, surađivali smo na temelju usmenog dogovora. Da je Wolfsburg zainteresiran za Brekala rekao sam Zoranu Mamiću koji je tada bio sportski direktor. Dinamo je pristao na ponudu Wolfsburga i ugovor je zaključen. Potpisivanju ugovora sudjelovali smo samo Brekalo i ja, i odvjetnik Wolfsburga. Nitko iz Dinama. No, kada sam sve dogovorio sa Zoranom Mamićem i pružio mu ruku, rekao mi je "ako te netko nekada bude pitao reci da je u ovom poslu u ime Dinama sudjelovao Oliver". Na to sam mu rekao 'u redu'. Nikada nisam vidio ni upoznao tog Olivera i znam da on nije ni na koji način sudjelovao u tom transferu na strani Dinama. Kasnije me je nazvao pomoćnik sportskog direktora iz Wolfsburga i rekao kako su dobili e-mail od Dinama da je u tom poslu oko prelaska Brekala sudjelovao Oliver, za kojega sam prvi put čuo da se preziva Kronenberg. Odgovorio sam im da je jasno da taj čovjek nije ni na koji način sudjelovala u tom poslu. I oni su se čudili tom e-mailu – kazao je Vranješ dodavši kako mu je kasnije toga Olivera spomenuo i Zdravko Mamić koji mu je rekao da je saznao da je Olivera spomenuo u svom iskazu u istrazi otvorenoj protiv Dinama te da je zbog toga iskaza Oliveru blokirana sva imovina u Švicarskoj.

- Tražio je od mene da nazovem odgovorne ljude u Wolfsburgu i tražim od njih popisani dokument u kojem piše da Oliver nije sudjelovao u tom transferu. Kazao samu mu kako ljudi iz Wolfsburga sigurno neće potpisati takav dokument" - ispričao je dalje Vranješ.

Potom je svjedočila Ivančica Sudac, zaposlenica HNS-a koja radi poslove vezane za inozemne transfere igrača. Pojašnjavala je bitne okolnosti vezane za zakonite transfere, ali pravila vezana za posrednike. Sudac je bitan svjedok USKOK-u jer daje objašnjenja o tome tko je u Dinamu mogao nastupati kao posrednik u transferima.

- HNS dobiva ugovore o transferu ako je on dogovoren. U međunarodnim transferima moraju sudjelovati licencirane osobe koje su za to morale polagati ispite i ne smiju imati aktivne dužnosti u klubovima. HNS ima evidenciju o posrednicima i tu smo evidenciju redovno dostavljali FIFA-i. Posrednici su morali sastavljati ugovore o zastupanju s igračima ili klubovima i dostavljati ih nama. Prema pravilnicima, posrednik je mogla biti punoljetna osoba koja nije zaposlena u klubu ili savezu. Osoba koja nije imala licencu nije mogla posredovati u transferima. U transferu je posrednik mogla biti i pravna osoba, ali je jedna osoba iz te firme morala imati licencu i ona je morala biti navedena u svakom ugovoru u kojem je pregovarala. U ugovorima o zastupanju između posrednika i kluba morala je biti navedena osoba koja ima licencu. Svaki taj ugovor morao je imati standarne elemente. Posrednika je plaćao onaj tko ga je angažirao, ali je postojala mogućnost da igrač obvezu plaćanja svog posrednika prebaci na klub. Preporuka je bila da posrednik može naplatiti 10 posto od transfera, moguće i u ratama ako je tako dogovorena transferna rata. Posredniku nije zabranjeno da zastupa više strana u jednom postupku, odnosno to se moglo novim pravilima nakon 2015. godine - rekla je Sudac dodajući kako poznaje Marija Mamića i zna da je on bio licencirani posrednik od 2006. do 2012. godine. Nakon toga je prestao biti licencirani posrednik jer je podnio zahtjev da ga se skine s liste posrednika.

- Ako sam u istrazi rekla da je Mario zatražio skidanje s liste jer mu je otac Zdravko postao predsjednik uprave Dinama, onda je to tako - dodala je svjedokinja.

Pojasnila je dalje da od 2010. godine postoji INS međunarodni sustav u koji su se unosili transferi, imena posrednika, ugovori između klubova i posrednika.