Vratio se iz mrtvih: Planinaru srce stalo na 45 min, preživio je

<p> Planinar koji je spašen nakon što se tijekom noći izgubio u američkom nacionalnom parku, vraćen je u život premda mu je srce stalo čitavih 45 minuta. Michael Knapinski (45) prošli se tjedan izgubio u nacionalnom parku Mount Rainier, gdje su temperature bile vrlo niske, piše BBC. </p><p>Nakon što su ga spasioci pronašli, prevezen je u bolnicu u Seattleu. Po dolasku u bolnicu Knapinski je imao puls, no zatim mu je srce stalo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>"Umro je dok je bio na odjelu hitne službe", rekla je dr. Jenelle Badulak za The Seattle Times.</p><p>Medicinski tim ga je reanimirao te ga je priključio na aparat za izvantjelesnu membransku oksigenaciju (ECMO) koji jamči funkciju izmjene plinova u krvi. Oblik je izvantjelesne životne potpore tijekom kojega vanjski umjetni sustav prenosi vensku krv bolesnika do uređaja za izmjenu plinova gdje se krv obogaćuje kisikom, dok se ugljikov dioksid uklanja. Krv tada ponovno ulazi u bolesnikov krvotok. Takav kružni protok krvi je optimiziran za pružanje adekvatne potpore bolesniku u odsustvu prirodne srčane ili plućne funkcije.</p><p>Radi se o postupku izvantjelesne mehaničke cirkulacijske ili respiracijske potpore koji se primjenjuje prvenstveno u bolesnika s po život opasnim oblicima zatajenja rada srca ili pluća.</p><p>Nakon otprilike 45 minuta, pacijentovo je srce ponovno zakucalo, a nakon dva dana se probudio.</p><p>"Kad se probudio zaplakao je, svi smo plakali", rekla je medicinska sestra Whitney Holen.</p><p>Knapinski, koji se još oporavlja, za CBS je rekao da je počeo planinariti nakon što se uspio izboriti s teškom ovisnošću o drogama.</p><p>"Bio sam boležljiv, no bavljenje planinarenjem izmijenilo je moj način života. Medicinsko je osoblje odradilo vraški posao održavši me na životu."</p>